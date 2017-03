Küstrin lädt alle "Grenzer" ein

artikel-ansicht/dg/0/

Küstrin/Kostrzyn (MOZ) 25 Jahre ist es 2017 her, dass der Schlagbaum am Grenzübergang in Küstrin/Kostrzyn hoch ging und auch für den Zugverkehr der Grenzübergang ins polnische Kostrzyn geöffnet wurde. Die MOZ erinnert in loser Folge an die Ereignisse. Die Stadt Kostrzyn bereitet dazu Veranstaltungen vor.

Für Dieter Pichi war der Gesprächstermin am Dienstag im Kostrzyner Rathaus ein Wiedersehen mit ehemaligen Weggefährten in der einstigen Arbeitsstätte. Verwundert schaut er sich im Arbeitszimmer von Dr. Andrzej Kunt, nun schon in der vierten Legislaturperiode Bürgermeister der Grenzstadt, um. "Hier drin hatten die Reinigungskräfte der Grenzabfertigungsstelle ihren Aufenthaltsraum. Hier waren die Duschen", staunt der vor kurzem pensionierte einstige Leiter der Zollkontrollstelle Küstrin-Kietz über die Veränderungen in dem Gebäude.

Der Bürgermeister und sein Stellvertreter, Zbigniew Biedulski, hatten sich extra den Vormittag Zeit genommen, um über das 25. Jubiläum der beiden Grenzöffnungen zu sprechen. Julia Bork vom benachbarten Festungsmuseum war als Dolmetscherin dabei.

"Es gibt aus unserer Sicht drei Ereignisse in der Geschichte Kostrzyns, die von entscheidender Bedeutung sind: Erstens die Wiedereröffnung des Zellulosewerkes an der Warthe 1958, zweitens die Grenzöffnungen 1992 und drittens die Eröffnung der Sonderwirtschaftszone vor 20 Jahren", erklärte Kunt. Mit der Erweiterung des Schengenraumes vor zehn Jahren kommt ein weiteres wichtiges Jubiläum hinzu. Der Bürgermeisters machte deutlich, welche Entwicklungsbedingungen Kostrzyn hatte: Die Bevölkerung besteht zum großen Teil aus Familien, die nach dem Kriegsende von der Sowjetunion aus ihrer Heimat vertrieben wurden und an der Oder neu anfangen mussten. "Ich bin als Rettungsarzt 20 Jahre lang in den kleinen Dörfern der Region unterwegs gewesen. Ich habe die Geschichten der Familien gehört. Es ist schon eine große Aufbauleistung hier vollbracht worden", so Kunt.

Als die Bahnverbindung im Mai 1992 wieder für den Personenverkehr geöffnet wurde, war das für die Menschen die Öffnung eines Tores nicht nur nach Berlin, sondern auch zur Welt. "Von allem, was sich seitdem entwickelt hat, haben vor allem zwei profitiert: Kowalski und Schmidt, also die einfachen Leute", resümiert Dr. Kunt. Heute sei es ein wichtiger Standortvorteil, dass Küstrin so nahe am Berliner Flugplatz liegt.

Sein Stellvertreter Zbigniew Biedulski war zum Zeitpunkt der Grenzöffnung arbeitslos. "Mit meiner Frau bin ich zunächst sehr neugierig gewesen. Nach der Grenzöffnung im November - es war ein sehr kalter regnerischer Tag - sind wir auf die deutsche Seite hinüber gegangen. Doch da standen nur die Ruinen der Kasernen. Wir wollten aber wissen, wie die Deutschen so drauf sind. Schließlich waren wir jahrzehntelang durch die russische Kaserne getrennt. Es hatte, außer unter den Bahnern, keine direkten Kontakte gegeben. Aber bald haben wir festgestellt, das sind ganz normale Leute wie wir. Wir verstanden uns bestens."

Dieter Pichi hat Zbigniew Biedulski zwei Jahre nach der Grenzöffnung kennengelernt, als der Ingenieur sein Ansprechpartner für alle technischen Fragen der Übergangsstelle wurde. Seinen ersten Eindruck von Kostrzyn nach der Grenzöffnung beschreibt Pichi so: "Ich war anfangs schockiert von den Lebensbedingungen. Umso mehr muss man staunen, wie sich das alles entwickelt hat."

Von Anfang an habe es ein gutes Verhältnis zu den polnischen Kollegen gegeben, betont Pichi. Auch wenn es anfangs die Sprachbarriere gab und sich die Beamten anderweitig behelfen mussten. "Wir hatten für den kleinen Grenzverkehr Container an der Stelle stehen, an der heute Fischer Schneider seinen Stützpunkt hat. Die polnischen Kollegen kontrollierten auf ihrem Ufer", beschreibt Dieter Pichi die Situation der ersten drei Jahre. Um sich darüber zu verständigen, dass ein Schmuggler entwischt war, bediente man sich eines Feldtelefons mit Kabel, das über die Brücke gelegt wurde. Ausgemacht war, dass ein Anruf mit dem Wort "Stopp" genügt, um die Grenze dicht zu machen", erzählt der Alt Tuchebander. So hat das anfangs funktioniert.

Ende 1995 konnten die Grenzbehörden in das heute als Rathaus der Festungsstadt genutzte Gebäude einziehen. Die Bedingungen verbesserten sich deutlich und der Kontakt mit den polnischen Behörden wurde enger und herzlicher. Denn die saßen gegenüber, dort, wo sich heute das Festungsmuseum befindet. Es gab gemeinsame Veranstaltungen, man freundete sich an.

Die Stadt Kostrzyn möchte all jene polnischen und deutschen "Grenzer", die zur Grenzöffnung vor 25 Jahren dort im Dienst waren, herzlich zu einem Treffen einladen. Es soll im Rahmen des Kostrzyner Stadtfestes vom 2. bis 4. Juni stattfinden. Und zwar mit einem öffentlichen und einem internen Teil, so dass alle in Erinnerungen schwelgen können. Zum Tag der Straßenbrückenöffnung am 21. November ist eine Konferenz zu Fragen der Entwicklung der Region an der Grenze geplant.