Behörde verweigert Akteneinsicht

Potsdam (MOZ) Das Innenministerium in Potsdam hat offenbar wenig Vertrauen zu dem früheren Chef der Staatsanwaltschaft Neuruppin. Gerd Schnittcher soll im Auftrag des NSU-Untersuchungsausschusses Akten des Landeskriminalamtes Brandenburg bewerten. Den Auftrag konnte der pensionierte Jurist bislang nicht ausführen, weil er dafür eine Sicherheitsfreigabe vom Innenministerium benötigt, schreiben die Potsdamer Neuesten Nachrichten. Der Fall liege seit Monaten in der Behörde zur Entscheidung vor. Am Mittwoch wollten sich weder das Innenministerium noch der Landtag zu dem Thema äußern. Schnittcher selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Medienberichten zufolge wisse er nach eigenen Angaben nichts von den Vorgängen in Potsdam.