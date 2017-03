Polizeibericht Eberswalde vom 15.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde. In der Nacht vom Montag zum Dienstag nahmen Bundespolizisten gegen 23.30 Uhr gemeinsam mit Bahnmitarbeitern drei Graffiti-Sprayer am S-Bahnhof Ahrensfelde fest, die zuvor eine S-Bahn großflächig besprüht hatten.Die Bahnmitarbeiter hatten eine fünfköpfige Gruppe beobachtet, wie diese auf eingezäuntes Bahngelände vordrangen und alarmierten die Bundespolizei. Betroffen von der Beschädigung sind etwa 77 Quadratmeter. Zwei Personen der fünfköpfigen Gruppe entkamen unerkannt und konnten später auch nicht durch Unterstützung eines Polizeihubschraubers ausfindig gemacht werden.

Scheibe einer Kita beschädigt

Bernau. Eine Sachbeschädigung zeigten Mitarbeiter der Bernauer Kita am Neptunring am Montag an. Unbekannte Täter hatten eine äußere Scheibe beschädigt, die innere blieb heil. Der Stadt Bernau entstand durch die Tat ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Geschäfte mitGraffiti beschmiert

Bernau. Zwei Hauseigentümer in der Berliner Straße zeigten am Montag bei der Polizei eine Sachbeschädigung durch Graffiti an der Fassade von zwei Geschäften an. Durch die Schmierereien entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Fenster von Schule zerstört

Panketal. An der Wilhelm-Conrad-Röntgen-Gesamtschule warfen Unbekannte eine Fensterscheibe ein. An fünf weiteren Fenstern wurden Buchstabenkombinationen eingeritzt. Der Gemeinde Panketal entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro, der angezeigt wurde.