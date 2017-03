Polizeibericht Bernau vom 15.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559587/

Bernau. Eine Sachbeschädigung zeigten Mitarbeiter der Bernauer Kita am Neptunring am Montag an. Unbekannte Täter hatten eine äußere Scheibe beschädigt, die innere blieb heil. Der Stadt Bernau entstand durch die Tat ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Geschäfte mitGraffiti beschmiert

Bernau. Zwei Hauseigentümer in der Berliner Straße zeigten am Montag bei der Polizei eine Sachbeschädigung durch Graffiti an der Fassade von zwei Geschäften an. Durch die Schmierereien entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Fenster von Schule zerstört

Panketal. An der Wilhelm-Conrad-Röntgen-Gesamtschule warfen Unbekannte eine Fensterscheibe ein. An fünf weiteren Fenstern wurden Buchstabenkombinationen eingeritzt. Der Gemeinde Panketal entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro, der angezeigt wurde.

Berlin. Die Schnellerstraße in Niederschöneweide ist wegen Bauarbeiten im Bereich des Einkaufszentrum stadteinwärts auf einen Fahrstreifen verengt.

Verkehrstipp