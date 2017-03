Tierpark-Andenken für Zuhause

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Sie wurden jahrzehntelang keines Blickes gewürdigt und sind fast schon in Vergessenheit geraten: Tierpark-Souvenirs aus vergangenen Jahrzehnten wie Tassen mit alten Logos, 3D-Stereo-Brillen für Dia-Fotos und kleine Tierfiguren für das Kinderzimmer. Auf die kleinen Schätze vergangener Zeit stießen Mitarbeiter des Tierparks Friedrichsfelde jüngst bei Renovierungsarbeiten am sanierungsbedürftigen Verwaltungsgebäude. "Sämtliche Etagen mussten ausgeräumt werden, um Platz für die Bauarbeiten zu schaffen", berichtet Tierpark-Sprecherin Philine Hachmeister. "Hinter jeder Kellertür verbargen sich erstaunliche Entdeckungen. Unzählige Kartons brachten immer neue Überraschungen."

artikel-ansicht/dg/0/1/1559588/

Die Mitarbeiter waren so begeistert, dass sie auch in der Freizeit die kostbare Beute sicherten und katalogisierten. Am kommenden Sonntag wollen sie nun ehrenamtlich einen Nostalgie-Flohmarkt organisieren. Tierpark-Gäste bekommen von 9 bis 16 Uhr im Restaurant Patagona die Gelegenheit, sich ihr persönliches Lieblingsandenken an die gute alte Zeit zu sichern - und damit auch noch Gutes zu tun. "Die Spendeneinnahmen kommen ausschließlich den Artenschutzprojekten des Tierparks zugute", verspricht Hachmeister. Dazu gehöre unter anderem der Schutz von Nashörnern, Eisbären und Rothschildgiraffen im Freiland oder die Wiederauswilderung von Bartgeiern und Przewalski-pferden.

"Das Sortiment ist eine wahre Fundgrube an kuriosen Souvenirs", verspricht die Tierpark-Sprecherin. Insbesondere auch Liebhaber des Schlosses Friedrichsfelde sollen am Sonntag fündig werden.

Einen Vorgeschmack auf die skurrilen Raritäten und seltenen Andenken, die am 19. März zu ergattern sind, findet sich im aktuellen Beitrag des Tierpark-Blogs: www.tierpark-berlin.de/ de/aktuelles/blog/hinterden-kulissen/ein-hoch-auf-dienostalgie