Polizeibericht Gransee vom 15.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559590/

Gransee. Die Tür eines Lagerraums einer Firma im Granseer Gewerbegebiet aufzubrechen, gelang Unbekannten am Wochenende nicht. Es entstand aber ein Schaden von etwa 1 500 Euro, teilt die Polizei mit. Die Kripo ermittelt.

Ödlandbrennt

Gransee. Hinter dem Supermarkt an der Berliner Straße brannte am Montag 250 Quadratmeter Ödland. Durch das Feuer wurden auch zwei Garagen in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 03301 8510 zu melden.

Mit Falschgeld zur Bank

Löwenberg. In die Bankfiliale in der Friedrich-Ebert-Straße kam am Montag eine Kundin mit einem gefälschten 20-Euro-Schein. Die Frau wollte die Einnahmen ihres Sohnes, der eine Gaststätte betreibt, einzahlen. Vermutlich ist er von einem Gast betrogen worden.