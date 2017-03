Polizeibericht Strausberg vom 15.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf. Zwischen dem 2. und 3. März stahlen Unbekannte einen Angelkahn aus dem Kalkgraben, der mit einer Kette gesichert war. Am Nachmittag des 13. März fand ein Verwandter des Besitzers den Kahn am Ufer einer Liegewiese an der Seestraße. Das Boot wies einige Merkmale auf, woran die Familie des Besitzers es wiedererkannte. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Inspektion aufgenommen.

Opel Zafira gestohlen

Rüdersdorf. Der Besitzer eines Opel Zafira stellte sein Fahrzeug am Sonntag gegen 2.30 Uhr in der Brückenstraße ab. Als er am Montagum 5.30 Uhr zu diesem Parkplatz ging, war der Opel im Wert von 5000 Euro verschwunden. Die Polizei leitete die Fahndung ein.

Besitzer bekam Traktor zurück

Rehfelde. Der Besitzer eines Traktors fand heraus, wo sein Fahrzeug der Marke Deutz steht. Er informierte die Polizei, welche dann das besagte Grundstück in Werder aufsuchte. Der Traktor wurde an den Besitzer übergeben und die Fahndung gelöscht.