Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 15.03.2017

Polizeibeamte haben am Montag gegen 17.30 Uhr in der August-Bebel-Straße einen Pkw Hyundai gestoppt. Das Auto war in Berlin gestohlen worden. Der 29-jährige Fahrer besitzt keine Fahrerlaubnis. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.

Gesuchter Dieb festgenommen

Bundespolizisten haben am Montag nahe der Stadtbrücke einen gesuchten Dieb verhaftet. Der 25-Jährige war im Oktober 2015 in Berlin verurteilt worden und hatte die Geldstrafe nicht bezahlt.

Ein Blitzer steht heute an der Lindenstraße.

Blitzer