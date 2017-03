Polizeibericht Neuruppin vom 15.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559593/

Segeletz (RA) Im Fall um abgebranntes Stroh in einer Segeletzer Scheune ist Brandstiftung nun erweisen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Erntegut war am späten Sonntagabend ein Raub der Flammen geworden.

Riesenbeute gemacht

Kyritz (RA) Fahrräder, Werkzeug und ein Motorrad mit dem Kennzeichen KY-SM 72 sind in der Nacht zu Montag am Rehfelder Weg in Kyritz gestohlen worden. Die Einbrecher hatten Garagentore aufgebrochen. Insgesamt 27 Unterstellräume wurden geplündert. Der Schaden liegt bei 14 000 Euro.

Nummernschilder gestohlen

Rheinsberg (RA) In der Zeit vom Sonntag, 14 Uhr, bis Montag, 11.50 Uhr, sind von einem Ford Focus auf dem Gelände an der Rheinsberger Hafendorfstraße die Nummernschilder gestohlen worden. Die amtlichen Kennzeichen lauteten LDS-HK 952. Es entstand ein Schaden von zirka 50 Euro.

Hase hoppelt, Auto rammt Schild

Fretzdorf (RA) Auf der Landessstraße 18 zwischen Fretzdorf und Herzsprung hat ein über die Straße hoppelnder Hase am Montag zu einem Unfall geführt. Gegen 15.45 Uhr wich ein 21-jähriger Mercedesfahrer dem Vierbeiner aus. Dabei rammte er einen Verkehrszeichen. Der gesamte Sachschaden wird von der Polizei mit rund 3 000 Euro angegeben. Der Mann selbst blieb unverletzt. Der Hase ist in den angrenzenden Flächen verschwunden.