Polizeibericht Gransee vom 15.03.2017

Gransee (moz) Fürstenberg (GZ) Bereits am 20. Februar konnte die Polizei bei einer Durchsuchung in Fürstenberg verschiedene Gegenstände sicherstellen. Einige der Gegenstände wurden bereits Eigentümern und somit verbunden strafbaren Handlungen aus dem vergangenen Jahr zugeordnet. Allerdings konnten für einige der Gegenstände „wegen bestimmter Umstände“, so die Polizei, noch keine Eigentümer ausfindig gemacht werden. Man gehe davon aus, dass die sichergestellten Dinge aber im Bereich Fürstenberg und angrenzender Ortsteile entwendet wurden.