60 Jahre gut miteinander gelebt

Die in Markgrafpieske geborene Mutter ist 79 Jahre alt und hat als Schuhfacharbeiterin gearbeitet, während der 80-jährige Vater, der in Storkow aufgewachsen ist, Installateur war. Gefunden haben sich beide beim Tanz in Markgrafpieske. "Wie das so ist", erzählt Elfriede munter, "man sieht sich mit 16, 17, und man sieht sich wieder, und mit 19 war ich schwanger." Alfreds Eltern bestimmten: "Das geht ja gar nicht. Jetzt wird geheiratet." Weihnachten war die Verlobung, und am 16. März 1957 hat sie Kurt Fromann auf der Burg Storkow getraut. Gefeiert wurde mit etwa 25 Gästen im Haus von Alfreds Eltern in der Fürstenwalder Straße. Gewohnt hat das junge Paar im Nachbarhaus. Tochter Elke wurde am 7. Juni geboren, "an meinem 20. Geburtstag", lacht Elfriede über diese Fügung. Elke lebt heute auf dem gleichen Grundstück wie die Eltern, während die fünf Jahre später geborene Ilona ihren Wohnsitz in Markgrafpieske hat. Drei Enkel haben sich eingestellt, alles Jungs, dazu die achtjährige Emely und die vierjährige Lucy als Urenkel.

Auf die Frage, was sie denn so lange zusammengehalten hat, antwortet Alfred spontan: "Wir sind aufeinander eingestimmt." Der Garten um ihr schmuckes Haus ist blitzsauber. "Dafür haben wir beide ja Zeit", sagt er. Sie reisen jedes Jahr bis zweimal, sehr gern zum Wellness nach Kolberg an der Ostsee. Die weiteste Reise war schon vor 1989 Sotschi, danach folgten Südtirol, Italien, Spanien, fünfmal Bulgarien. Beide bowlen alle 14 Tage mit Freunden im Kegel-Pub, sie fahren gern zusammen Fahrrad, Elfriede geht regelmäßig zur Frauengymnastik in die Altstadtsporthalle, und Alfred spielt Skat in der Storchenklause. Die Kinder und Enkel, die Freunde und ein sportlich aktives Leben tragen wesentlich dazu bei, dass das Paar fit und immer fröhlich ist.