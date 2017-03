Mixdorf sagt Nein zu Windkraft

artikel-ansicht/dg/0/

Mixdorf (MOZ) Rund 250 Mixdorfer sind am Dienstagabend der Einladung von Bürgermeisterin Marlies Janisch in die Turnhalle des Freizeitzentrums gefolgt, um ihr Votum zum geplanten Windeignungsgebiet zwischen Mixdorf und Grunow abzugeben. "Alle, die gesprochen haben, sind dagegen", sagte Marlies Janisch auf die Frage nach ihrer Einschätzung des Abends. Sie habe die Versammlung einberufen, um ein Meinungsbild zu bekommen, denn schließlich müsse die Gemeinde bis zum 30. April eine Stellungnahme zum Entwurf des Regionalplanes bei der Regionalstelle in Beeskow abgeben. "Ich selbst habe mich seit Jahresanfang intensiv mit dem Verfahren und dem nun vorliegenden Entwurf beschäftigt und konnte den Bürgern erklären, unter welchen Voraussetzungen Windeignungsgebiete entstehen", sagte Marlies Janisch. Als Begründung für ihre Ablehnung hätten die Bürger vor allem die Nähe zum Naturschutzgebiet Schlaubetal und die geschützten Tierarten aufgeführt, aber auch die Nähe zum Ort Müllrose. Das Windeignungsgebiet sei nur 1000 Meter von der Ortsgrenze entfernt. Marlies Janisch glaubt, dass auch Windkraftbefürworter bei der Versammlung waren, sie hätten sich aber nicht öffentlich geäußert. Es seien Bürger, die einen materiellen Vorteil aus dem Aufstellen von Windrädern zögen und bereits Vorverträge mit Investoren abgeschlossen hätten.