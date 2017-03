Briesener Erfolgsserie gerissen

artikel-ansicht/dg/0/

Briesen (MOZ) Nach sechs Siegen in Folge unterlagen die Landesliga-Fußballer von Blau-Weiß Briesen in einer überaus turbulenten Partie dem spielstarken Tabellenvierten VfB Hohenleipisch im heimischen Waldstadion nach einer 3:1-Führung noch mit 3:4.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559598/

Die Gastgeber zeigten zu Beginn etwas viel Respekt und fanden nur schwer ins Spiel. Kaltschnäuzig nutzte Paul Werner die erste Chance für die Gäste zur frühen Führung (7.). Nach 19 Minuten schien die Partie schon zeitig entschieden, als der Schiedsrichter auf eine Schwalbe von Werner hereinfiel und auf Strafstoß entschied. Clever gemacht, doch der Gefoulte scheiterte an Keeper Kevin Schübler, der seine Mannschaft damit im Spiel hielt.

Diese Aktion wirkte wie ein Weckruf, denn schon im Gegenzug kamen die Briesener zum Ausgleich. Einen Freistoß von Kapitän Mathias Klein konnte der Gästekeeper nicht festhalten und Toni Moritz staubte aus Nahdistanz ab. Die Gastgeber kämpften sich ins Spiel und den Gästen den Schneid ab. Mit viel Lauf- und Einsatzbereitschaft wurden die Südbrandenburger früh gestört. In der 30.Minute hatte Philipp Sellmann Platz im Mittelfeld und passte in die Schnittstelle der Viererkette auf Jakob Naskrenski. Dieser wurde im Strafraum von zwei Abwehrspielern in die Zange genommen. Erneut Strafstoß, diesmal für Briesen. Eine Sache für Routinier Klein - 2:1 (30.).

Die Gäste wackelten und Briesen setzte nach. Ein langer Einwurf vom starken Moritz erreichte den freistehenden Christoph Hanke. Aus sieben Metern schoss dieser jedoch Keeper Patrick Linge an. Nur vier Minuten später stand Hanke erneut im Mittelpunkt. Nach einem etwas übermotivierten Foul sah der Briesener die Ampelkarte (39.). Nach zwei Minuten in Unterzahl gelang dem Gastgeber der dritte Treffer. Der fleißige Björn Zickerow bediente den freistehenden Naskrenski, der trocken zum 3:1 (41.) vollendete. Unnötig der Anschlusstreffer für die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Ein flacher Eckball ging durch Freund und Feind hindurch - Pierre Rodrigue Mouen Ebongue brauchte nur noch einzuschieben.

In der zweiten Hälfte versuchten die Gäste, ihre Überzahl auszuspielen. Doch die Briesener liefen geschickt immer wieder die Räume zu. Dennoch kamen die Gäste zu einigen Ausgleichmöglichkeiten. Aber auch die Gastgeber mit gelegentlichen Nadelstichen und toller Moral. So ging ein Schuss von Kevin-Rene Meißner aus 20 Metern nur knapp am Pfosten vorbei (50.). In der 64.Minute nutzen die Gäste einen Fehler von Briesens Keeper Schübler, der unter einen Flankenball hindurch segelte. Erneut Werner traf per Kopf zum nicht unverdienten Ausgleich.

Knackpunkt der Partie war sicherlich die 77. Spielminute. Nach einem Gelb-würdigen Foul an Naskrenski vom bereits verwarnten Thomas Buchwald zeigte Schiedsrichter Edries Bosharat diesmal Fingerspitzengefühl und ließ den Gästeakteur weiterspielen. Der anschließende Freistoß von Tino Gottschalk fand Moritz, dessen Schuss von Keeper Linge abgewehrt wurde. Kapitän Klein schob den Abpraller zur umjubelten Führung ein - so dachten zumindest alle. Bis auf den ersten Assistenten, der nach einiger Bedenkzeit eine Abseitsstellung, von wem auch immer, gesehen haben will. Schiedsrichter Bosharat gab den Treffer daher nicht.

Briesens Meißner beschwerte sich darüber wohl etwas zu lautstark und mit den falschen Worten. Die Folge war die Rote Karte (77.). Anstatt mit 4:3 in Führung zu liegen, mussten die Gastgeber die letzte Viertelstunde in doppelter Unterzahl das Remis verteidigen. Dies gelang ihnen mit viel Moral bis in die Nachspielzeit. In der 90+1. Minute gab es zum dritten Mal Elfmeter. Der eingewechselte Dominik Jahnke konnte Ebongue nur durch ein Foul stoppen.

Diesmal versuchte David Otto sein Glück gegen Schübler und auch er scheiterte. Doch sprang der Ball vom Innenpfosten zurück ins Feld, wo Torsten Schollbach im zweiten Versuch traf. Ganz bitter für die Gastgeber, zumal danach der Abpfiff ertönte. So blieb eine starke kämpferische Leistung trotz Unterzahl, die die Gäste an den Rand einer Niederlage brachte, unbelohnt.

Blau-Weiß Briesen: Schübler-Meißner, Anke, Sellmann, Ballhorn-Zickerow, Gottschalk-Hanke, Naskrenski (86. Jahnke) -Klein, Moritz - Schiedsrichter: Edries Bosharat (Bernau) - Zuschauer: 70