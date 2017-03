Bagger, Raser, Geld und Gestank

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Unter dem Titel "Bürgerdialog" sind in Fürstenwalde in diesem Jahr in den Stadtgebieten und Ortsteilen sechs Einwohnerversammlungen geplant. Den Auftakt gab es am Dienstagabend in Süd, in der Aula der Gerhard-Goßmann-Grundschule.

Viel gebuddelt wird derzeit in Fürstenwalde-Süd. In der Ketschendorfer Feldmark für das neue Wohngebiet, in der Bahnhofstraße und am Anger im Zusammenhang mit dem Ausbau der August-Bebel-Straße und seit zwei Tagen sind deswegen auch Bagger in der Ferdinand-Bauer-straße am Werk.

Interessierte das die zahlreichen Bürger, die am Dienstagabend in der Aula der Goßmanschule erschienen waren? Was interessiert sie überhaupt? Zwei Bemerkungen vorweg: Schade war, dass es eine anonyme Geschichte wurde, denn keiner, der eine Frage stellte oder eine Kritik anbrachte, war so höflich und stellte sich vor. Und die Idee der Stadtverordneten, die Moderation Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst zu übertragen, erwies sich als ungünstig.

Doch zum Verlauf: Die Bürger schauten vor allem vor die eigene Haustür. Manchmal beobachteten sie dort auch Auswirkungen der großen Baustellen. Ein Anwohner der Waldemarstraße berichtete, dass dort der Verkehr stark zugenommen habe, die Leute da ab 6 Uhr mit bis zu 60 Sachen durchrasen. Er forderte Blitzer. Ähnliches kam aus der Reifenwerkerstraße. Wild West soll auch in der Roteichenstraße herrschen, die erst 2015 als verkehrsberuhigte Zone ausgebaut wurde. Sie werde als Durchgangstraße genutzt, sogar von Schwerlasttransportern. Und sie alle fragten: Was tut die Stadt?

Der Moderator versuchte, die Fragen gleich zu beantworten, schließlich ist er ja Bürgermeister. Selten kam ein Fachbereichsleiter zu Wort oder ein Fraktionschef, von CDU/FDP, Linke und BFZ waren sie anwesend. So bestand die Veranstaltung weitgehend aus Zwiegesprächen. Das zweite Problem: Die Stadt ist für viele Sachen gar nicht zuständig, auch nicht für Verkehrssünder, und blitzen darf nur die Polizei oder der Kreis. Wir nehmen das mit! Wir versuchen das zu klären! Diese Antworten zu oft ausgesprochen weckten Unmut.

Und Positives ging unter, zum Beispiel, dass der Kreis bis 2020 eine neue Oberschule baut, und man für das derzeitige Gebäude der Spreeschule mit einem Nachnutzer im Gespräch ist, der dort eine Grundschule einziehen lassen will. Oder dass sich hinter den Odersun-Hallen ein neues Unternehmen ansiedelt, oder dass in der Feldmark bereits 36 Baugrundstücke für neue Einwohner vergeben wurden.

Stattdessen die Frage: "Was wird aus dem ehemaligen Finanzamt? Aber ich will jetzt nicht hören, dass Sie nicht zuständig sind!" Doch, das gehört dem Land, wie weit die mit der Vermarktung gekommen sind, weiß der Bürgermeister nicht. Und dann: Warum gibt es nicht mehr Schallschutz an der Autobahn? Die gehört dem Bund und die Stadt erhalte die gleichen Antworten wie die Bürger: entschieden wird nach Richtlinien.

Etwas konkreter wurde es, als Jürgen Roch, einst Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, jetzt im Ruhestand, sich meldete. Er notierte ein Jahr lang, wann es in Süd-(Ost) stinkt: an 50 Tagen. Als Verursacher ausgemacht hat er einen Plastikabfallbetrieb. Ja, sagte Hengst, wir wissen dass das ein Problem ist. Vorhandene Betriebe haben Bestandsschutz, bei Erweiterungen müssen sie die Geruchsimmissionen reduzieren. Und neue Firmen, die mit Geruchsbelästigung verbunden sind, haben keine Ansiedlungs-Chance.

Auch um Geld ging es: Zum Beispiel buddelte ein Mann etwas aus, das zufällig ein Lieblingsthema seines Sitznachbarn, Matthias Rudolph vom BFZ, in vielen Sitzungen der Stadtverordneten-Gremien war und ist: Kredite, die die Stadt 2007/08 aufnahm und mit Swaps auf vermeintlich gute Zinsen absicherte. Die Finanzkrise machte einen Strich durch die Zins-Rechnung und durch die vorzeitige Ablösung entstanden Millionen-Verluste für den Haushalt. "Der damalige Bürgermeister und ich sind verantwortlich. Es war meine größte Fehlentscheidung und aus heutiger Sicht, wenn sie das so hören wollen, totale Scheiße", gestand Hengst. Er blieb trotzdem für einige Zeit Mittelpunkt eines kleinen Tribunals, aus dem er sich in der Doppelrolle aus Angeklagter und Moderator erst retten konnte, als eine Frage zur Bahnhofstraße kam. Die wurde aber auch nicht so recht beantwortet, weil der Fragende nicht sagen wollte, ob er gegen oder für den Ausbau ist.