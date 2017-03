Nachfolger für Löcknitz-Terrassen

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Der östliche Ortseingang von Erkner verändert sich gerade rasant. Nach der Bebauung des Geländes der ehemaligen Ausflugsgaststätte Löcknitz-Idyll auf der einen soll auch die andere Seite entwickelt werden. Die Wiederbelebung der Löcknitz-Terrassen wurde am Dienstagabend im Bauausschuss vorgestellt.

Bester Blick für alle: Jede der 22 Wohnungen des viergeschossigen Hauses bekommt eine Terrasse oder einen Balkon. Damit die Sicht auf das Wasser und in die Natur aus jeder Wohnung möglich ist, ist das Gebäude zur Löcknitz hin abgestuft

Manch einer spricht schon vom Stadttor, wenn er die zukünftige Einfahrt nach Erkner aus Richtung Autobahn meint. Stadttor im Sinne eines Einganges zur Stadt, der halbwegs einladend wirkt und den man aufgrund seiner Bebauung überhaupt als solchen wahrnimmt. Denn nach dem Bau von zwei Häusern mit 28 Eigentumswohnungen auf dem Gelände des ehemaligen Löcknitz-Idylls - eines steht bereits - und eines noch folgenden Hotels soll nun auch die andere Seite der Fangschleusenstraße an der Löcknitz aufgewertet und neu gestaltet werden.

Konkret geht es um das Grundstück, auf dem sich das Steakhaus La Brigada befindet, und das sich bis hinunter zur Löcknitz erstreckt. Das Restaurant und ein dahinter stehendes Einfamilienhaus sollen abgerissen werden und einem viergeschossigen Gebäude mit 22 Wohnungen Platz machen. Der zuständige Architekt Egon Behrens stellte die Pläne im Bauausschuss vor. Mit dabei war auch Sandra Sowitzki, Projektmanagerin der Leonwert Immobilienmanagement GmbH aus Potsdam, der das Grundstück seit 2016 gehört. "Wir hoffen, dass wir noch in diesem Jahr die Baugenehmigung bekommen. Dann können wir mit dem Abriss der Gebäude beginnen und 2018 den Bau des Hauses beginnen", sagte sie nach dem Ausschuss. Sandra Sowitzki rechnet mit anderthalb bis zwei Jahren Bauzeit.

Das Projekt trägt den Namen "Löcknitz-Terrassen" - eine Anspielung auf das ehemalige Ausflugsrestaurant auf dem Grundstück und ein Hinweis auf die zukünftige Planung. Denn im Erdgeschoss des Gebäudes ist ein großzügiges Restaurant mit Außenterrasse vorgesehen, das der jetzige Betreiber des Steakhauses bewirtschaften soll. Es liegt wieder an der Fangschleusenstraße und soll laut Sandra Sowitzki durch eine Glaswand vor dem Straßenlärm geschützt sein. Für eine weitere Gewerbeeinheit im Erdgeschoss haben die Planer und Eigentümer schon eine Idee: eine Touristinformation.

Insgesamt entstehen 52 Stellflächen für die Fahrzeuge der Bewohner, die meisten (33) in einer Tiefgarage unter dem Haus. Ob die 22 Wohnungen zwischen 100 und 140 Quadratmetern Größe zum Eigentum oder zur Miete ausgeschrieben werden, stehe noch nicht fest, sagte Sandra Sowitzki. Denkbar sei eine Mischung aus beidem. Fest steht hingegen, das die Etagen des Hauses zur Löcknitz hin abgestuft werden. Damit soll erreicht werden, dass alle Bewohner einen möglichst guten Ausblick auf das Wasser oder das Naturschutzgebiet haben. Jede Wohnung hat einen Aufenthaltsbereich in Form von Dachterrassen, Balkonen oder Terrassen, die sich Richtung Löcknitz orientieren. Das auf dem Grundstück befindliche Gartenhaus, das Bootshaus und der Bootsanlegesteg sollen erhalten bleiben und modernisiert werden. "An dem Steg können auch Wassertouristen anlegen, die unsere Gastronomie nutzen wollen", sagte Egon Behrens.

Erik Nickel (CDU) fand es bedauerlich, dass die Gastronomie nicht am Wasser liegen soll. "Wenn es gut angenommen wird, könne man einen Biergarten am Wasser noch im Nachhinein bauen", sagte Behrens. Die Idee sei mit der jetzigen Planung nicht gestorben. Die Frage, ob auch kleinere Wohnungen möglich seien, beantwortete er klar. "Man hat sich bewusst für großzügige Wohnungen entschieden, damit die Leute die Natur genießen können."