Wahlkampf mit der Schwarzen Null

Berlin (MOZ) Noch vor dem Frühlingsbeginn präsentierte der Finanzminister seine Zahlen für die Zukunft. Die "Schwarze Null" will er halten. Das geschieht zu Lasten der Investitionen, die von 2020 an deutlich sinken - und mit einer Finanzlücke von knapp fünf Milliarden Euro.

Als Bundesfinanzminister muss man sich auch selbst loben können - und diese Übung beherrscht Wolfgang Schäuble (CDU) schon seit Längerem. Für die nächste Regierung, so der Kassenwart, seien die Voraussetzungen im Etat viel besser als jene, die Regierungen früher vorgefunden haben. Einerseits. Auf der anderen Seite warnte Schäuble bei der Vorstellung der Haushaltseckpunkte die Wahlkämpfer davor, übertriebene Versprechen abzugeben. Alle sollten daran denken, dass man "nicht mehr als 100 Prozent des Haushaltes für irgendetwas ausgeben kann". Und: fast 52 Prozent aller Bundesmittel sind jetzt und in den kommenden Jahren für Soziales vorgesehen.

Für den Wahlkämpfer Schäuble ist der Fall indes klar: er will mit der "schwarzen Null" antreten. Der aktuelle Kabinettsbeschluss zeige, "dass wir auch in der kommenden Wahlperiode ohne neue Schulden auskommen können". Um das auf Dauer zu erreichen, verplant er bis 2021 die für die Flüchtlingskrise gebildete Finanzreserve von 18,7 Milliarden Euro. Außerdem hinterlässt er der nächsten Koalition eine sogenannte globale Minderausgabe von 4,9 Milliarden. Mit anderen Worten: Diese Summe fehlt in den Planungen und muss noch in den dann gültigen Haushalt 2018 eingearbeitet werden.

Man habe zudem "jeden zusätzlichen Handlungsspielraum" für Investitionen genutzt, sagte Schäuble. Und der war offenbar nicht besonders groß, obwohl sich die Koalition seit Langem über den zusätzlichen Investitionsbedarf etwa für die Infrastruktur einig ist. Insgesamt stagnieren die Investitionen. 2020 sinken sie laut Finanzplan sogar um etwa 4,5 Milliarden Euro. Nach Schäubles Worten handelt es sich aber nicht um einen Rückgang. Was ist es dann? Der Minister erklärt das Minus mit "Umbuchungen". Die Länder würden statt der drei Milliarden Euro, die pro Jahr für gemeinsame Bund-Länder-Projekte ausgegeben wurden, in Zukunft einen höheren Teil von der Umsatzsteuer erhalten. Dieses Geld taucht nicht mehr in den Investitionen auf. Zusätzlich läuft das "Zukunftsinvestitionsprogramm" in wesentlichen Teilen 2019 aus. Schäuble verweist aber darauf, dass die Investitionen in Infrastruktur sowie für Forschung und Wissenschaft deutlich erhöht werden.

Ob der Bund tatsächlich weiterhin ohne Neuverschuldung agiere, hänge von den künftigen Mehrheitsverhältnissen ab. "Aber der Spielraum ist da." Und ganz klar: Wolfgang Schäuble ist auch zukünftig für die "schwarze Null". Die setzt Einiges voraus. Wachstum, hohes Steueraufkommen und weiterhin möglichst niedrige Zinsen. Keine Frage, "wir hatten bislang günstige Bedingungen", räumt er ein.

Wachsen soll der Etat des Verteidigungsministeriums. 2018 immerhin um 1,4 Milliarden Euro. Und in etwa diesem Umfang soll es Jahr für Jahr weitergehen. Ziel sei es, so wie von der Nato beschlossen, zwei Prozent vom Bruttoinlandprodukt für die Verteidigung auszugeben. Derzeit sei man bei 1,23 Prozent angelangt. Der Finanzminister sieht aber die Notwendigkeit, über den Sicherheitsbegriff neu zu diskutieren. "Ich glaube zum Beispiel, dass die Stabilisierungsrisiken in Afrika auch etwas mit Sicherheit zu tun haben." Ob diese Betrachtung eine veränderte Sicht auf den Verteidigungshaushalt bewirken könnte, lässt Schäuble offen.