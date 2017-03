Anleitung zum Abenteuer

artikel-ansicht/dg/0/

"Seid ihr soweit?", fragt ein Mädchen, das gesichert mit Klettergurten an einer Leiter an einem Baum steht, die es gleich hinaufklettern will. "Ja, wir sind soweit. Hast du das Vertrauen zu uns?", erschallt es im Chor von neun Kindern zurück. Diese halten ein Seil, mit dem sie gleich das Mädchen absichern werden, wenn es sich an einen Ast hangelt, von dem es abstürzen könnte, würde es danebengreifen oder die Kraft zum Halten verlieren. Alle erfüllten die Aufgabe, sowohl die Kletternden als auch die Absichernden.

"Es geht darum, den Kindern zu vermitteln, wie sie mit Herausforderungen umgehen und ihr Vertrauen untereinander aufbauen und festigen können", erklärt der Diplom-Sozialarbeiter und -pädagoge, der dem Verein "Netzwerk Erlebnispädagogik" für Berlin und Brandenburg angehört. Die Technik des Abseilens hatte er beim Bergsteigen in der Sächsischen Schweiz gelernt, sodass der Freiberufler auch als Hochseilgartentrainer arbeiten kann. Daneben ist er unter anderem noch ausgebildeter Kanulehrer und Rettungsschwimmer. Das alles sind Fähigkeiten, die ihm dienlich sind, eine Arbeitsgemeinschaft Abenteuer im Rahmen der Ganztagserziehung für Kinder der 5. und 6. Klassen der Europaschule und der 1. bis 4. Klassen des Würfelhorts zu leiten.

Mit den Fünft- und Sechstklässlern hat er zur ersten Abenteuerstunde Anfang März, "um mit Bewegung und Spaß Kontakt aufzubauen", im strömenden Regen Bogenschießen geübt. "Die Kinder wollten gar nicht aufhören, aber es gab glücklicherweise keine Erkältungen", freut er sich.

Nach dem Klettern, bei dem Ingo Wolf von Caleb Krüger unterstützt wurde, der an der Schule den Bundesfreiwilligendienst ableistet, wird es in den Wald gehen, "gucken, was uns dort begegnet und was man dort machen kann", so der Pädagoge. Wichtig ist es ihm stets, die Vorschläge der Kinder aufzunehmen und die Abenteuerbewältigungen am Ende mit ihnen auszuwerten. Weiter denkt er an Kanutouren, an Seilbrückenbauen, an Tarnen, "um sich selbst als Teil der Natur zu fühlen, mit der Natur eins zu werden", und um die Anwendung von alten Handwerkstechniken, etwa beim Bau von Sitzgelegenheiten aus Grün- und Krummholz.

Aber Ingo Wolfs Projekttätigkeit beschränkt sich nicht auf die zwei Arbeitsgemeinschaften. Der Fünfzigjährige ist für außerschulische Arbeit im gesamten Sozialraum zuständig, "für soziale Gruppenarbeit, für die Vernetzung mit Institutionen und Personen sowie für die Arbeit mit Eltern, die in Bildung und Erziehung Unterstützung benötigen", zählt er seine Aufgabenbereiche auf. Außerdem unterstützt er Projekttage in der Schule. Das Projekt HEURE-KA wird gleichzeitig von anderen Trägern und Akteuren in Fürstenwalde, Eisenhüttenstadt und Beeskow durchgeführt. Wenn es erfolgreich ist, dann könne es auch, besonders hinsichtlich der Integration von Flüchtlingskindern, weitergeführt werden, hofft Ingo Wolf.

Ferienangebot: Abenteuer-Camping in der Nähe des Storkower Sees am 21. und 22. April. Anmeldung ab sofort bei Ingo Wolf, 0160/90721224.