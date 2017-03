Im Friedensweg ist die Stille vorbei

artikel-ansicht/dg/0/

Lautstark: Pawel Czabator entfernt mit einem Presslufthammer den Betonbelag auf einem alten Balkon im Friedensweg 24-28. Sämtliche Balkons an den zwei Blöcken, die in den kommenden Monaten saniert werden, kommen weg und werden durch neue ersetzt.

"Die Entkernung der zwei Blöcke Friedensweg 12-16 und 24-28 läuft", erklärt André Häusler, Technischer Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft. Alte Rohre und Anlagen kommen raus, teilweise werden Wände zurückgebaut - dort, wo Wohnungszuschnitte komplett abgeändert wurden. "90 Prozent der Fenster bleiben aber drin", fügt Verena Rühr-Bach, die Vorstandsvorsitzende der EWG, hinzu. Die seien schon mal erneuert worden. Ende Februar, Anfang März rückten die ersten Baufahrzeuge an.

Die Häuser hatte die Wohnungsbaugenossenschaft im Rahmen des Stadtumbaukonzeptes von der städtischen Gebäudewirtschaft erworben. Weitere Käufe folgen in der Fritz-Heckert-Straße und in der Diehloer Straße, sodass der EWG am Ende ein ganzes Karree in der Innenstadt gehört. Dafür sollen im Gegenzug Häuser an der Holzwolle und in der Mittelschleuse abgerissen werden.

In den zwei Wohnblöcken, die jetzt saniert werden, entstehen jeweils 40 Wohneinheiten. In dem Block mit den Hausnummern 12-16 werden 24 Wohnungen mit einem Aufzug erreichbar sein, in dem anderen Haus sind es zwölf Wohnungen. Was die Wohnungsgröße angeht, so fallen die Wohneinheiten im Friedensweg kleiner aus als beispielsweise in der Rosa-Luxemburg-Straße. Sie werden zwischen 48 und 63 Quadratmeter groß sein, teilt der EWG-Vorstand mit. Die alten Balkons werden im Zuge der Sanierung komplett zurückgebaut und dann erneuert. Man müsste einfach zu viel daran tun und außerdem seien die jetzigen auch zu klein, sagt die Vorstandsvorsitzende.

In Friedensweg 12-16 sind neun Zweiraumwohnungen und 31 Dreiraumwohnungen geplant. Die Warmmiete variiere zwischen 350 Euro und 535 Euro, informiert Verena Rühr-Bach, die durchschnittliche Kaltmiete liege bei 5,91 Euro pro Quadratmeter. Im Friedensweg 24-28 entstehen acht Anderthalbraumwohnungen, acht Zweiraumwohnungen, 19 Dreiraumwohnungen sowie fünf Vierraumwohnungen. Dort müssen die künftigen Mieter zwischen 297 Euro und 664 Euro Warmmiete einplanen, die Kaltmiete liegt dort bei durchschnittlich 5,74 Euro. Die Unterschiede ergeben sich aufgrund der verschiedenen Wohnungsflächen.

"Die Hälfte der Wohneinheiten sind belegungsgebunden", betont Verena Rühr-Bach. Das heißt, aufgrund der Fördermittel, die die EWG für die Sanierung erhält, müssen 50 Prozent der Wohnungen für einkommensschwache Menschen vorgehalten werden. Wer diese Wohnungen mieten möchte, muss einen Wohnberechtigungsschein vorlegen.

Allerdings gibt es eine Ausnahme, die mit dem Fördermittelgeber bereits besprochen ist: Mieter, die in ein paar Jahren vom Abriss in der An der Holzwolle und der Mittelschleuse betroffen sind, müssen keinen Wohnberechtigungsschein vorlegen, können aber trotzdem in eine der belegungsgebundenen Wohnungen ziehen. "Das gilt aber nur für den Erstbezug", betont Verena Rühr-Bach. Würden sich Mieter der Abrissgebiete erst 2020 für einen Umzug in den Friedensweg entscheiden, müssten sie einen Wohnberechtigungsschein vorlegen. Sobald das genaue Fertigstellungsdatum abzusehen ist, werden die Mieter in den beiden Wohngebieten angeschrieben und über einen möglichen Umzug im Jahr 2018 informiert.