Wustermarker kämpfen weiter um Gesamtschulstandort

artikel-ansicht/dg/0/

Wustermark (MOZ) Wie erwartet hat die Wustermarker Gemeindevertretung am Dienstagabend während einer Sondersitzung den vorliegenden Entwurf der Schulentwicklungsplanung des Landkreises Havelland mit Kritik zur Kenntnis genommen und ihrerseits im Verbund mit der Verwaltung für die Umwandlung der Oberschule in Elstal in eine Gesamtschule plädiert. Das kommt in der Stellungnahme deutlich zum Ausdruck.