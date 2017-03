Feuerwehr hilft Rettungsdienst in Zehdenick

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Etwa alle zwei Monate wird die Feuerwehr Zehdenick zu so einem Einsatz gerufen: Weil eine Person aus einem höher gelegenen Stockwerk nur sehr umständlich über den Hausflur nach draußen transportiert werden kann, wird die Feuerwehr um Hilfe gebeten. Durch den Einsatz der Drehleiter, an deren Ende eine Trage befestigt wird, kann die Person aus großer Höhe schonend nach draußen gehievt werden. Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr war die Hilfe des Löschzuges Zehdenick in der Berliner Straße gefragt. Weil die Drehleiter mitten auf der Straße aufgestellt werden musste, war die Fahrbahn für die Dauer des Einsatzes für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Rettungsdienst bitte die Feuerwehr um Hilfe, wenn der Patient adipös oder bettlägrig ist und die baulichen Gegebenheiten die Rettung mittels eines flexiblen Rettungstuches zu einer schweißtreibenden Angelegenheit machen würde oder schlicht unmöglich ist, so Stadtbrandmeister Gerd Ritter. Allerdings gibt es eine Gewichtsbeschränkung. Der Korb kann bis 250 Kilogramm belastet werden.