Schüler steckten in Tel Aviv fest

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Der Flughafenstreik in Berlin hat auch Menschen aus Oberhavel zu schaffen gemacht. Eine Schülerdelegation des Oranienburger Oberstufenzentrums steckte in Tel Aviv fest. Reisebüros hatten alle Hände voll zu tun.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559616/

Zehn Schülern des Oranienburger Mendheim-Oberstufenzentrums bescherte der Streik einen zusätzlichen Tag in Israel. Die Gruppe war vergangene Woche zu einem Austausch nach Herzlyia aufgebrochen. Eigentlich sollten sie Dienstagmittag die Heimreise antreten. "Ihr Flug wurde wegen des Streiks in Berlin aber gestrichen", berichtete die kommissarische OSZ-Leiterin Ulrike Neumann. Erst 24 Stunden später konnte die Delegation in den Flieger steigen. Den zusätzlichen Tag verbrachten die Jugendlichen mit ihren israelischen Freunden in Tel Aviv. Die Gastfamilien nahmen sie auf. "Insofern hatten sie Glück", sagte Ulrike Neumann. "Sie haben den zusätzlichen Tag gern mitgenommen."

Pech hatten dagegen zahlreiche Urlauber. "Wir mussten uns vor allem um Kunden kümmern, die am Montag oder Dienstag in den Urlaub starten wollten", berichtete Annika Urbicht vom Oranienburger Reisebüro Fechtner. "Sie mussten auf andere Flughäfen ausweichen, wir organisierten kurzfristig Bahntickets und Bustransfers." Die Urlauber hätten sich geärgert, ihren Frust aber nicht im Reisebüro gelassen. "Es ist ja auch ärgerlich, wenn man nur eine Woche Urlaub hat", so Urbicht. Ein Kunde habe sein Ziel auf La Gomera erst einen Tag nach dem Start erreicht, weil er zum Flughafen nach Hannover musste, seinen Flug deshalb mit sechs Stunden Verspätung antrat und in der Folge auf Teneriffa seine Fähre auf die Nachbarinsel verpasste. "Er hat sich natürlich geärgert", sagte Annika Urbicht.

Die Oranienburger Schüler bedauerten lediglich, dass sie am Mittwoch eine Diskussionsrunde mit vier Landtagsabgeordneten verpassten. Die fand dennoch statt. Fast drei Stunden lang wurde in der Schule über Integration, Bildung, Massentierhaltung und die EU debattiert.