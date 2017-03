Protest vor den Werkstoren

artikel-ansicht/dg/0/

Als Thomas Rex das Wort ergreift, muss er erst mal schlucken: "Ich bin ein kleines bisschen überwältigt", sagt der Betriebsratsvorsitzende der Tramper Senvion-Niederlassung. Er steht auf der Ladefläche eines Lkw, die zur Bühne umfunktioniert worden ist, und blickt auf die vielen Besucher der Kundgebung.

Neben den rund 120 Tramper Mitarbeitern sind Dutzende Sympathisanten gekommen. Nicht dabei hingegen sind die Mitarbeiter der Eberswalder Senvion-Zweigstelle - laut dortigen Beschäftigten rund 60 Frauen und Männer. Der Grund: Die Service-Niederlassung in der Kreisstadt wird als andere Firma geführt. "Deswegen haben wir rein formell nichts in Trampe zu suchen", heißt es aus der Eberswalder Belegschaft. "Da steckt keine böse Absicht dahinter."

Senvion will auch den Eberswalder Standort aufgeben, allerdings soll den meisten Mitarbeitern ein Übernahmeangebot unterbreitet werden - anders als in Trampe. Insgesamt streicht Senvion eigenen Angaben zufolge rund 780 Stellen, vor allem in Deutschland. Als Begründung dafür gibt der Konzern, der weltweit rund 4000 Mitarbeiter beschäftigt, den gestiegenen Wettbewerbsdruck an.

Im Hinblick auf den Tramper Standort will Peter Ernsdorf von der IG Metall Ostbrandenburg diesen Grund jedoch nicht gelten lassen: "Wir haben hier keine Anzeichen einer drohenden Insolvenz, volle Auftragsbücher, eine motivierte Truppe und jetzt wollen die woanders noch mehr Rendite verdienen", sagt er auf dem Podium. Auch die fehlende Kommunikation im Vorfeld prangert er an: "Mit uns hat niemand gesprochen, wie man die Dinge effizienter gestalten könnte."

Alan-Thomas Bruce, Betriebsrats-Chef eines Senvion-Tochterunternehmens aus Bremerhaven, das ebenfalls von der Schließung bedroht ist, sieht das genauso: "Der Arbeitgeber hätte die Möglichkeit gehabt, mit den Funktionsträgern zu sprechen", sagt er vor den Tramper Werkstoren. Stattdessen seien die Betriebsräte vor vollendete Tatsachen gestellt worden.

Als der Konzern am vergangenen Montag seine Pläne veröffentlichte, hat das auch in der Landespolitik für Überraschung gesorgt. "Die Information aus der Konzernleitung hat mich völlig unvorbereitet getroffen", sagt Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) in Trampe. In den vergangenen Jahren reiste er häufig nach Eberswalde, zum Bahnwerk, von dem ebenfalls einige Kollegen zur Kundgebung gekommen sind. "Die Lage hier ist aber eine andere", erklärt Gerber. Die Bahn gehöre dem Bund, Senvion einer Investmentgruppe. "Das ist ein ganz anderes Verhandeln."

Gerber verlangt nun, dass der Konzern die Schließung ausführlich begründet und sofort Gespräche mit der Politik und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft aufnimmt. Parallel soll geprüft werden, welche Bedingungen es für eine weitere Nutzung in Trampe gibt und welche anderen Arbeitsmöglichkeiten für die Beschäftigten bestehen.

Doch so weit ist die Belegschaft noch nicht. "Senvion hat uns als Standort aufgegeben, wir uns aber noch lange nicht", sagt Thomas Rex. "Wir werden jeden Strohhalm ergreifen, um die Jobs hier zu erhalten." Stefan Honsberg aus der Senvion-Personalabteilung äußert sich auf der Kundgebung ganz ähnlich: "Wir werden jede Hand ergreifen, um eine Lösung zu finden", sagt er auf dem Podium. "Die Wertschätzung für den Standort ist da." Aus der Menge entgegnet ihm ein Mitarbeiter: "Davon ist aber nichts zu merken."