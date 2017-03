Revoluzzer in die Charts

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Wenn am Freitag das neue Depeche Mode Album "Spirit" erscheint, werden sich die Fans der britischen Synthie-Popper vielleicht verwundert die Ohren reiben. Denn Synthie ist durchaus noch vorhanden, Pop indes findet so gut wie nicht mehr statt. Düster, dunkel und wenig optimistisch gehen Gahan, Gore und Fletcher ihr mittlerweile 14. Studioalbum an. Und Schuld daran ist James Ford, der neue Producer. Der hat das Trio ein wenig mehr als diejenigen vor ihm auf dem Stuhl aus der Reserve gelockt. Zum einen dadurch, dass er gnadenlos alle Stilmittel verwurschtet, die DeMo in der über 30-jährigen Karriere einmal versucht hat. Trickreiche Beats, Stimmenverzerrer und alles, was so ein Computer an brauchbaren Geräuschen hergibt. Dazu besinnt man sich im Songaufbau und Umsetzung auch gern alter Vorbilder. Kraftwerk-Anleihen täuschen also nicht. Schließlich dürfen aber auch Versatzstücke der eigenen Geschichte nicht fehlen. Das macht sich dann sicher bei der folgenden Tour gut. Ford jedenfalls hat ein wachsames Auge drauf, dass bei den meistens aus der Feder von Dave Gahan stammenden Songs nichts so bleibt, wie es der Hörer erwartet. Manche Tracks klingen auf den ersten Ton so, als seien sie noch nicht ganz fertig. Gewollt. Und wenn's dann doch einmal droht, harmonisch zu klingen, weiß der Producer das Ruder rumzureißen und die volle Bandbreite an Gefühlskälte aus den Lautsprechern rieseln zu lassen. Doch man hört sich rein, erkennt die Verweise und ringt so der Band Stück für Stück etwas ab, das man Begierde nennen könnte. Es entfalten sich Details und sogar Harmonien in den schrägen Tönen. Und es öffnet den Geist für Inhalte. Was sofort zur Frage führt, was uns die Drei eigentlich sagen wollen. Die Welt ist schlecht, voller Demagogen und auch persönlich an Enttäuschungen reich? Die ausgerufene Revolution jedenfalls ist ziemlich schnell vorbei und Depeche Mode verlieren sich dann doch ein wenig in den bekannten Beziehungskisten. Ungeachtet dessen sorgt die Vorabsingle "Where's the Revolution" für ein Novum. Denn erstmals führt eine Auskopplung der Band die Single-Charts im Vereinigten Königreich an. Da hat sich der Aufstand also doch gelohnt.