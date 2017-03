Sechster Sieg in Folge

artikel-ansicht/dg/0/

Trainer Martin Brederecke mahnte seine Mannen dennoch vor der Partie, den Gegner keinesfalls auf die leichte Schulter zu nehmen - und er sollte recht behalten. Wittenberge präsentierte sich im Vergleich zur Niederlage in Eberswalde (31:50) stark verbessert. Dementsprechend ausgeglichen gestaltete sich die Partie in den ersten Minuten. Die Gäste lagen schnell mit 2:1 in Führung. Doch der HCA ließ sich von den körperlich groß gewachsenen PHC-Spielern nicht beeindrucken und wusste durch gut herausgespielte Kombinationen, vorzugsweise über den Kreis oder von Außen, zu überzeugen. Beim Stand von 4:4 war der Gast letztmalig auf Tuchfühlung.

Von nun an machte sich die spielerische Überlegenheit der Angermünder mehr als bemerkbar. Während die Deckung gewohnt wenig zuließ, wurde im Angriff immer wieder der freie Mann gefunden. So gelang es dem HCA bis zur Pause auf 13:7 davon zu ziehen. Einzig die schlechte Chancenverwertung der Hausherren verhinderte eine noch deutlichere Führung.

Nach der Pause änderte sich nicht viel am Spielgeschehen. Der HCA, an diesem Tag in allen Belangen überlegen, wechselte nun kräftig durch. So bekam jeder Spieler wertvolle Einsatzzeit, was keineswegs zum Bruch im Angermünder Spiel führte. Über die Stationen 15:9, 18:10 und 25:15 gelang es, sich weiter vom Gegner abzusetzen. Vor allem mit dem schnellen Umschaltspiel hatte der Gast in dieser Phase große Probleme, sodass es dem HCA immer wieder gelang, einfache Tore aus dem Gegenstoß zu erzielen. Die Gegenwehr der Wittenberger war nun endgültig gebrochen und der HCA brachte die Partie souverän über die Bühne. Am Ende stand ein verdienter 28:20-Heimerfolg zu Buche. Mit dem nunmehr sechsten Sieg in Serie festigten die Uckermärker weiterhin die Tabellenführung und haben nun drei Punkte Vorsprung auf den schärfsten Verfolger aus Eberswalde.

Angermünde: Scheer, Püschel - Plötz (4 Tore), Brederecke (1), Habermann (3/1 Siebenmeter), Jugelt (5), Weber (3), Lukas Branding (2), Hannes Branding (2), Wieland (3), Arndt (3/1), Mittag (2), Manthe, Bräunig