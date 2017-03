Ein Traum in Babyrosa

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559624/

"Ich bin schon ganz schön aufgeregt", gibt der schnellste Barnimer zu. Am Sonntag wird er zum ersten Mal in seinem neuen Auto Platz nehmen und die ersten Testrunden auf dem Lausitzring drehen. "Ich bin sehr gespannt, wie sich das anfühlen wird", sagt Mike. In seinem Fahrsimulator zu Hause hat er zwar alle Rennstrecken und Autos der GT Masters geladen, aber "ich echt" ist dann doch nochmal alles anders.

Der neue AUDI R8 LMS hat stolze 585 PS unter der Haube und eine sehr außergewöhnliche Farbe: Babyrosa. Nicht gerade ein Teint, der knallharten Rennfahrern gut zu Gesicht steht, oder? "Als ich die Farbe zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch: Wow! Das ist vielleicht ein bisschen viel", erinnert sich Mike lachend. Aber das habe schließlich auch Vorteile. "Man erkennt das Auto unter Hunderten heraus, es ist halt total auffällig", ist er überzeugt. "Ich finde die Farbe cool."

Noch sind keine offiziellen Starterlisten veröffentlicht, doch es könnte sich bestätigen, dass Mike David Ortmann der jüngste Fahrer in der Geschichte des ADAC GT Masters sein wird. Für den Blumberger, der in der Formel 4 bislang mit fast Gleichaltrigen zusammen fuhr, keine besondere Umstellung. "Wir Fahrer respektieren uns untereinander. Ich mache das nicht am Alter fest. Das spielt für mich keine Rolle", sagt Mike, der derzeit eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker absolviert.

Schwieriger wird da sicher die Umstellung vom Formel 4-Boliden auf den neuen, weitaus schwereren Sportwagen. "Man hat plötzlich ein Dach über dem Kopf, man sieht die Reifen nicht mehr und das Kurvenverhalten ist aufgrund des höheren Gewichts sicher ganz anders. Den Rest werde ich dann bei den ersten Runden sehen", lässt er sich überraschen.

Auch bei seiner neuen Aufgabe hat sich Mike Ortmann für den Berliner Rennstall Mücke Motorsport entschieden. 2014 absolvierte der amtierende Sportler des Jahres 2016 des ADAC Berlin Brandenburg seine ersten Testfahrten in einem Formel 4 Boliden und fuhr auch die beiden folgenden Jahre erfolgreich in der ADAC Formel 4. In der vergangenen Saison konnte er mit einem hervorragenden dritten Gesamtrang in der hart umkämpften Deutschen Formel 4 Serie sein Talent unter Beweis stellen.

"Unsere ursprüngliche Planung war es, in diesem Jahr in die FIA Formel 3 aufzusteigen. Leider haben wir nicht das notwendige Budget aufbringen können und haben uns somit für den Weg in den GT Sport entschieden", so der sympathische Youngster.

Die Enttäuschung darüber, dass es mit der Formel 3 nicht geklappt hat, ist inzwischen verflogen. "Klar ist es der Traum jeden Rennfahrers, in der Formel 1 zu fahren und klar weiß ich auch, dass, wenn ich jetzt in die GT-Masters wechsele, es kaum einen Weg zurückgibt", so der Rennfahrer. "Aber man muss das realistisch sehen. Für die Formel drei hätten wir zwischen 800 000 und 900 000 Euro gebraucht. Ein Tag in der Formel 1 kostet eine halbe Million Euro. Das ist eben nur mit Talent nicht machbar", schätzt der 17-Jährige nüchtern ein.

"Ich denke, ich bin bereit für den nächsten Schritt und freue mich riesig auf die neue Aufgabe. Mit Mücke Motorsport habe ich das passende Umfeld, um auch weiterhin einen erfolgreichen Weg in den professionellen Motorsport zu gehen."

Die erste Generalprobe wird dann am 11. und 12. April in der Motorsport Arena Oschersleben stattfinden. Hier lädt der Serienveranstalter zu den ersten offiziellen Testtagen ein, bevor Ortmann dann am letzten Aprilwochenende seine ersten Rennen im neuen AUDI R8 bestreitet.