Anwohner fordern schmaleren Straßenausbau

Panketal (MOZ) Anwohner der Passeier Straße in Panketal wollen sich weiter gegen den Ausbau ihrer Straße mit 5,05 Metern Breite wehren. In einem Brief an Bürgermeister Rainer Fornell (SPD) fordern sie den schmaleren Ausbau der Straße. Eine Einbahnstraße mit 3,50 Metern Breite und ohne Gehweg, diese Ausbauvariante sei im Oktober 2016 von Fornell persönlich vorgeschlagen worden, heißt es in einem Schreiben. Ausschlaggebend seien damals folgende Argumente gewesen: Der Ausbau auf 5,05 Metern Breite ohne Gehsteig beziehungsweise auf 5.50 Metern würde die Kosten für die Anlieger unverhältnismäßig hoch werden lassen. Zudem sei der Ziel- und Quellverkehr gering und es würde sich zusätzlich um eine kurze Straße handeln.