Lehnistzstraße: Bauarbeiten gut im Plan

Oranienburg (OGA) Nachdem es wegen des frostigen Winterwetters im Januar erst etwas später losging, liegen die Straßenbauarbeiten in der Lehnitzstraße derzeit gut im Zeitplan.Auf dem Abschnitt zwischen Krebststraße und der südlichen Einfahrt zum Lindenring werden gegenwärtig die Regenwasserkanäle verlegt. Neue Abwasserkanäle, Trinkwasser- und Gasleitungen folgen noch. Erste Hausanschlüsse an den Gebäuden der OWG sind ebenfalls bereits erneuert worden.

"Wenn nicht noch unerwartete Altlasten im Boden dazwischen kommen, sind wir mit dem Baufortschritt derzeit ganz zufrieden", sagt Oranienburgs Tiefbauamtsleiter Thorsten Junker. Mögliche Bodenkontaminationen könnten im südlichen Abschnitt der Lehnitzstraße anfallen, wo Vorgängerbetriebe von Takeda unter Umständen unerwünschte Altlasten hinterlassen haben. Bisher wurden bei den Kanalbau- und Rohrverlegungsarbeiten aber auch in diesem Bereich keine bedenklichen Verunreinigungen zu Tage gefördert.

Mit mehr Verkehrsbeeinträchtigungen in der östlichen Innenstadt ist im Laufe des Jahres zu rechnen, wenn auch der grundhafte Ausbau der Krebststraße beginnt und an der Stralsunder Straße ein Fahrradparkhaus neu errichtet wird. "Wir versuchen, alle Baustellen so gut aufeinander abzustimmen, dass sich die Beeinträchtigungen für die Anlieger in Grenzen halten", sagt Thorsten Junker. Der Amtsleiter

geht davon aus, dass er nach Ostern zu den einzelnen Bauabläufen konkreter werden kann. Denn noch stünden Genehmigungen der Deutschen Bahn aus. Die sind aber nötig, um das Fahrradparkhaus auf dem Gehweg an der Stralsunder Straße und an der Bahnböschung bauen zu dürfen.