Treffpunkt für Kinder und Jugendliche

Seelow (MOZ) Sich nach der Schule mit Freunden treffen, wo kann man das in der Gegend? Für sechs- bis 17-jährige Bastel-Fans ist das Nachmittagsangebot vom Frizz in Seelow ein geeigneter Treffpunkt, aber auch für weniger Bastelbegeisterte ist die vom Verein Kindervereinigung Seelow gegründete Stätte zu empfehlen. Es gibt eine große Bandbreite an Angeboten, unter anderem Sport. Montags beispielsweise ist das Fußballtraining in der Turnhalle der Kleeblatt-Schule ein fester Bestandteil geworden. Hierbei werden auch Flüchtlingskinder nicht außen vor gelassen.

Für die neun Jahre alte Jasmin Freiberg steht das Basteln an erster Stelle, erzählt die Seelowerin, die seit fast drei Jahren regelmäßig Zeit im Frizz mit Kochen und Spielen verbringt. Es gebe viele Kinder, die oft vor Ort seien und sie schon länger kannten, erklärt die Sozialarbeiterin Nelly Ganzen. Das vertraute Verhältnis zu den Kindern ist zu spüren.

Die meisten Frizz-Besucher kamen durch Freunde und Klassenkameraden auf die Idee, ihren Nachmittag hier zu verbringen und sind seitdem häufiger zu Besuch. So auch der Seelower Robert Lampert, der in der Jugendeinrichtung nicht nur alte, sondern auch neu gewonnene Freunde trifft. Einer seiner Freunde ist der zwölfjährige Leon Wohlauf, der seit sechs Jahren oft im Freizeitzentrum ist, um Tischtennis oder Billard zu spielen. Er verbringt auch gerne Zeit an einem der beliebten Computer.

Das sonstige Aktivitätenangebot variiert. In den kommenden Ferien findet ein dreitägiges Tanzcamp, sowie ein Mädchencamp in den Oderbergen Lebus statt. Fest eingegliedert in die Woche sind ebenfalls einige Termine, wie das jeden Freitag stattfindende "Turnier", welches in verschiedenen Sportarten und Spielen ausgetragen wird. "Wenn die jungen Leute Interesse zeigen, macht es am meisten Spaß", beschreibt Nelly Ganzen ihre Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Kochen, backen, basteln, Sport treiben oder sich einfach nur mit Freunden treffen, steht beim Frizz im Vordergrund.

Marie Albrecht

