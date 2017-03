Maßregelvollzug im Wandel

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Selters, Rückschau sowie ein Blick hinter die Mauern - so "feierte" der Forensik-Beirat jüngst sein zehnjähriges Bestehen. Es war zugleich die letzte Sitzung des Gremiums mit Monika Born im Präsidium. Die Verwaltungsdirektorin des "Gropius", zu dem der Maßregelvollzug gehört, geht in Kürze in Rente.

Anlass, die Entwicklung des Maßregelvollzugs, auch Klinik für forensische Psychiatrie genannt, Revue passieren zu lassen. Die Behandlung psychisch und suchtkranker Straftäter, so rief Born in Erinnerung, sei für den Standort eine relativ junge Disziplin. Mit dem Einigungsvertrag 1990 wurde dafür die gesetzliche Grundlage geschaffen. So startete die damalige Landesklinik Anfang der 1990er-Jahre mit 20 Patienten - im Haus 4. 1996 erhielt die Klinik vom Land den Auftrag, auch den Neuruppiner Maßregelvollzug zu betreiben, per Betriebsführungsvertrag. Neuruppin zählte damals knapp 60 Patienten.

Parallel wurden in der Landesregierung Überlegungen zum Neubau einer Vollzugseinrichtung angestellt. Und sogleich gründete sich in Eberswalde eine Bürgerinitiative gegen diese Pläne. Viele Nordender, vor allem im Bereich der Dr.-Gillwald-Höhe, liefen Sturm gegen das Projekt, unter anderem weil "sie einen Wertverlust ihrer Grundstücke befürchteten", weiß Born noch sehr genau. Gleichwohl: Potsdam entschied sich für Eberswalde. Und so wurde an der Oderberger Straße eine moderne Klinik "aus dem Boden" gestampft - Boden, der sich nur wenig später zum Teil massiv setzen sollte. Weshalb der neue Maßregelvollzug, 2004 mit 148 Plätzen eröffnet, ab 2013 für mehrere Millionen saniert werden musste.

Born sprach über die Privatisierung der Klinik und die rechtlichen Hürden für den Maßregelvollzug. Sie erinnerte an die Gründung des Forensik-Beirats im März 2007. Mit dem Ansinnen, nach oder in stürmischen Zeiten "in der Stadt für Vertrauen zu sorgen". Die Bildung sei damals eine freiwillige Aufgabe gewesen. Man habe gewissermaßen Neuland betreten, konnte sich dabei lediglich auf Anregungen und Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen stützen. Inzwischen ist die Gründung von Forensik-Beiräten in Brandenburg gesetzlich verankert. Aus Sicht der Verwaltungsdirektorin ist das Konzept aufgegangen, habe das Gremium eine gute, hilfreiche Arbeit geleistet. Es wurde beispielsweise ein Krisenstab gebildet. Erfreulicherweise sei in all den Jahren aber nicht ein einziges ernsthaft-gefährliches "besonderen Vorkommnis" zu verzeichnen gewesen. Chefärztin Manuela Stroske bestätigte: einige Entweichungen - etwa beim Arzt-Besuch draußen, ein SEK-Einsatz, aber kein Ausbruch, kein Fluchtversuch aus dem gesicherten Bereich. Und: kein Sexualstraftäter, der nach Entlassung rückfällig wurde. "Der Maßregelvollzug", so bescheinigte Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski, sei "kein Thema mehr in der Öffentlichkeit".

Andere Probleme fordern die Klinik heute heraus: die deutliche Unterbelegung (ein landesweiter Trend) sowie die Stellenbesetzung. Von den 148 Plätzen sind derzeit 132 belegt. Wobei etliche Patienten Lockerung genießen, einige als Urlauber. Die Justiz, so ließ Oberstaatsanwalt Thomas Meyer wissen, sei dennoch froh über diese Entwicklung. "Wir hatten in Brandenburg schon andere Zeiten, da es massiv an Plätzen fehlte" und man nicht wusste, wohin mit den Straftätern.

195 Mitarbeiter kümmern sich um die Patienten (Männer im Alter zwischen 18 und 72 Jahren) und die Sicherheit - von der Chefärztin bis zum Wachmann. Im Arzt-Bereich gebe es Vakanzen. Die Klinikleitung versucht, diese Lücken durch Psychologen zu schließen. Mittel für unbesetzte Stellen, machte Born deutlich, müsse die Klinik an das Land zurückzahlen. Das finanziert nämlich den Maßregelvollzug über ein Budget.

Im Forensik-Beirat sind Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Kreistages vertreten, ebenso wie Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht. Im Land gibt es drei forensische Kliniken, Eberswalde ist der größte Standort und gleichzeitig der einzige, an dem alkohol- und drogenabhängige Straftäter behandelt werden.