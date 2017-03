Laute Proteste gegen Buskürzungen

artikel-ansicht/dg/0/

Wortlos passierte Vize-Landrat Bernd Brandenburg, Aufsichtsratsvorsitzender der kreiseigenen Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft (UVG), die Reihen aufgeregter Demonstranten. Er hatte die jüngsten Kürzungen im öffentlichen Personennahverkehr der Uckermark durchgesetzt und ab Dezember rund 300000 Fahrplankilometer streichen lassen. Das hatte kreisweit zu einem Aufschrei geführt. Betroffene reagieren seit rund drei Monaten mit großem Ärger. "Ich habe zwei Kinder, wir sind angewiesen auf die Busverbindungen", so Ilka Blumenauer aus Lychen. Die Stadt habe keine weiterführende Schule mehr, weshalb ihre Tochter nun bei vielen Gelegenheiten mit dem Auto nach Templin gefahren werden müsse.

"Uns ist bei Einstellung der Bahnlinie versprochen worden, dass jede Stunde ein Bus nach Fürstenberg fährt", berichtet Eleonore Nafe. Dort befinde sich der Umsteigebahnhof von Reisenden in Richtung Norden. "Häufig sehen wir aber nur die Rücklichter des Busses und müssen dann zwei Stunden auf den nächsten warten." Auch Touristen, die nach Lychen wollen, seien auf gute Verbindungen angewiesen. Hoteliers und Pensionsbetreiber befürchten ein Ausbleiben von Urlaubern.

Die Stadt werde plötzlich zum Opfer ihrer Randlage, kritisiert Bürgermeisterin Karola Gundlach in einem offenen Brief an den Kreistag. Die Leute würden aber auch von dort in umliegende Orte fahren müssen. "Menschen funktionieren nicht wie die Verwaltungsgrenzen", so ihr Vorwurf. Sie übergab eine Liste mit mehr als 1000 Protest-Unterschriften.

Kritik kommt auch aus Himmelpfort in Oberhavel. Durch die Streichung eines Früh-Busses müssten seine Kinder nun nicht mehr um 6.45 Uhr zur Haltestelle, sondern schon kurz vor 6 Uhr aus dem Haus, um zur Schule zu kommen, so Vater Thomas Vogel. Dort würden sie dann vor verschlossenen Türen stehen, weil die Schule erst viel später öffne.

Abgeordnete der CDU-Kreistagsfraktion solidarisierten sich mit den Protestlern und verwiesen auf die Stimmenmehrheit von SPD, Linken und FDP, mit der die Kürzung zustande gekommen war. Sie fordern jetzt vom Landrat, den Fahrplan mit allen Amtsdirektoren und Bürgermeistern abzustimmen. Dies hätte bereits im Herbst geschehen müssen, so der CDU-Abgeordnete Henryk Wichmann. "Ich als Aufsichtsratsmitglied der UVG habe erst aus der Presse erfahren, welche Busse gestrichen wurden." Doch dieser Antrag der CDU wurde von SPD, Linken und FDP in die Fachausschüsse verwiesen, ohne überhaupt eine Diskussion zuzulassen. Darauf kam es zu Buh-Rufen aus dem Publikum und tumultartigen Wortgefechten zwischen den Fraktionen sowie zu persönlichen Vorwürfen. "Ich missbillige diese Verfahrensweise", rief der stellvertretende Kreistagsvorsitzende Wolfgang Banditt (CDU) empört in den Saal. Daraufhin musste die Sitzung unterbrochen werden, um Ordnung herzustellen.

Henryk Wichmann will jetzt den Nahverkehrsplan der Uckermark anfechten. Seine Fraktion war von Anfang an gegen die Kürzungspläne gewesen. Es müsse nun eine Lösung für die Linie Lychen-Fürstenberg gefunden werden, erklärte er unter tosendem Beifall der Gäste. Finanziell gehe es dem Kreis jetzt gut wie nie. Daher sei es nicht zu verantworten, nun ausgerechnet die Busse zu kürzen, die vorher nie angetastet wurden.