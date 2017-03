Bauausschuss toppt den Ortsbeirat

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Diese Überraschung stand nicht zu erwarten: Mit einer knappen Mehrheit votierte am Dienstagabend der Wandlitzer Bauausschuss für die Einleitung eines Bebauungsverfahrens für ein 3,4 Hektar großes Areal zwischen Langer Grund und Prenzlauer Chaussee. Mit dieser Empfehlung zur Entwicklung des Filetstücks setzten sich vier Mitglieder des Bauausschusses gegen drei Ablehnungen durch und favorisierten nach dem Wandlitzer Ortsbeirat andere Akzente. Der Ortsbeirat ließ sich von einer eher behutsamen Entwicklung der Wandlitzer Bauflächen leiten. Der Blick fiel auf die ohnehin ohnehin schon als sehr rasant eingeschätzte Entwicklung entlang der ehemaligen B 109. Dort werden innerhalb von fünf Jahren mindestens 200 neue Wohnungen entstehen. "Wir müssen sehen, wie wir mit der Infrastruktur hinterherkommen. Das bedeutet höhere Kapazitäten in Kitas und Schulen, wir stehen für die neuen Einwohner in der Pflicht", hatte Oliver Borchert im Wandlitzer Ortsbeirat und im Bauausschuss zu bedenken gegeben.