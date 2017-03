Erlebnistag für junge Kicker

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Der Heinz von Heiden-Erlebnistag ist mit der "96-Fußballschule 2017", am 13. Mai bei Preussen Eberswalde im Westendstadion zu Gast und freut sich schon auf viele Teilnehmer.

Ein Geschenk für jeden Teilnehmer ist auch so ein Jersey von Hannover 96, von Herrn Kay-Uwe Lange, Niederlassungsleiter bei der Heinz von Heiden Massivhäuser GmbH, und Preussens Vereinspräsidenten, Danko Jur, schon mal zur Ansicht vorgestellt © Ulrich Gelmroth

Die "Hannover 96'-Fußballschule richtet sich an Nachwuchskicker zwischen 6 bis 12 Jahren. Dieser Erlebnistag rund um ein interessantes Fußballtraining mit bekannten Trainern und Übungsleitern der Fußballschule ist kostenfrei, ohne einen persönlichen finanziellen Eigenanteil. Doch die Teilnehmerkapazität ist begrenzt. Die professionellen Übungsleiter der Fußballschule erwarten 60 sportbegeisterte Nachwuchskicker vom Gastverein Preussen Eberswalde und aus anderen Vereinen der Stadt/Region. Unter den Gasttrainer könnte auch Manfred Kaltz sein, sicher vielen Vätern noch aus dessen aktiven Profizeit beim Hamburger SV bestens bekannt.

Dieser von der Heinz von Heiden Massivhäuser und weiteren Sponsoren präsentierte sportliche Leckerbissen für junge Nachwuchskicker gibt es dieses Jahr nur zweimal im Land Brandenburg, am 13. Mai im Eberswalder Westendstadion bei Preussen Eberswalde und eine Woche später beim SV Dallgow/bei Falkensee. Die Unterstützer der 96-Fußballschule wollen unter dem Motto "Niemals allein' etwas auch an die sportbegeisterte Jugend zurückgeben, wie es Niederlassungsleiter Kay-Uwe Lange bei der Präsentation des Konzeptes beim FV Preussen Eberswalde formulierte. Immerhin sponsert seine Firma auch solche großen Teams, wie Fußball-Bundesligist Hannover 96, derzeit in der 2. Bundesliga spielend, und die Berliner Eisbären.

Beim Erlebnistag erhält jeder Teilnehmer eine 96-Trainingsausstattung in seiner Größe geschenkt. Dazu gehören zudem eine 96-Trinkflasche, Getränke, Medaillen, Urkunde sowie einen Ticketgutschein für ein Heimspiel von Hannover 96.

Information und Anmeldung ist online unter fussballschule@hannover96.de oder Tel. 0511/96 900 173 direkt möglich. Empfehlenswert ist ebenfalls der direkte Weg über Preussen Eberswalde, die zuständigen Nachwuchstrainer oder die Geschäftsstelle (Tel. 03334 235848).