Silvio Schierle erreicht das Viertelfinale

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Silvio Schierle ist mit einem Sieg in das 44. Chemiepokal-Turnier gestartet. Der Mittelgewichtsboxer vom Frankfurter Stützpunkt setzte sich in Halle gegen den Weißrussen Andrej Mikhailau sicher mit 5:0 Richterstimmen durch.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559649/

Trainer Gunnar Berg zeigte sich sehr zufrieden. "Gegen einen guten Gegner, der erst kürzlich ein Russland-Turnier gewann, boxte Silvio sehr gut, punktete immer wieder konzentriert mit seiner Schlaghand." Sein 19-jähriger Schützling war der einzige von fünf DBV-Athleten, der zum Auftakt gewann. Im Viertelfinale des 75-Kilo-Limits trifft Schierle auf den Tschechen Vitalij Boyko. "Der Konterboxer ist kleiner, agiert passiv, müsste zu bezwingen sein", urteilt Berg nach Erkenntnissen aus dem gemeinsamen Frankfurter Trainingslager.

Schierles ärgster nationaler Kontrahent im Ringen um das Ticket zur WM im August in Hamburg ist der gebürtige Albaner Xekh Pascali (27). Der Heidelberger hatte zu Beginn ein Freilos und trifft nun auf den Niederländer Max van der Pas. Schierle und Pascali könnten erst im Finale aufeinander treffen. WM-Nominierung soll am 22. März in Frankfurt/Main sein. 75 Boxer aus 13 Ländern sind in der Saalestadt dabei, darunter olympische und WM-Medaillengewinner aus Russland und Kasachstan.