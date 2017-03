Neues Fahrzeug für die Wehr

artikel-ansicht/dg/0/

Lindenberg (MOZ) Am Dienstagabend wurde ein fabrikneues rotes Fahrzeug an die Ortswehr in Lindenberg übergeben. Ortswehrführer Michael Wollenberg nutzte die Gelegenheit, um die technischen Finessen des Fahrzeugs den anderen Ortswehrführern der Gemeinde sowie ihren Stellvertretern und den Jungwarten vorzustellen. Immerhin steht der Gerätewagen Logistik (GW-L2) den Mitgliedern schon seit Dezember zur Verfügung.