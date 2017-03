Bären besiegen Nachbarn aus Finowfurt

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Zum Barnimduell zwischen den Bernauer Bären und dem Finowfurter SV kam es am Wochenende bei den Ü 40-Handballern. In der Hinrunde verloren die Bären das Spiel mit 18:22. Damals hatten sie nur einen Wechselspieler zur Verfügung. Diesmal kamen die Gäste mit nur sieben Spielern nach Bernau und die Bernauer Wechselbank war dagegen voll.

Das Spiel begann mit Anwurf der Gäste, die aber das Spielgerät nicht im Bernauer Tor unterbringen konnten und im Gegenzug traf Michael Goetzke zum 1:0. Der Ausgleichstreffer wurde vom Strafpunkt aus erzielt und sogar die Führung zum 2:1 für die Gäste war nicht ganz unverdient. Der HSV schaffte es in der ersten Spielhälfte nicht, das Anspiel zum Kreis zu vermeiden und so kam der Gegner sehr oft zum Torerfolg. Beim Stand von 3:4 setzten die Bären drei Tore in Folge und gingen damit mit 6:4 in Führung. Das letzte Tor in der ersten Halbzeit setzten die Gäste und verkürzten damit auf 13:11.

Zum Beginn der zweiten Hälfte waren nun die Bären in Ballbesitz und konnten auch gleich weitere zwei Tore in Folge zum 15:11 erzielen. Dieser Vorsprung brachte etwas mehr Sicherheit ins Bernauer Spiel. Doch Finowfurt setzte nach und verkürzte auf 18:20. Die letzten beiden Tore für die Bernauer Bären warf Daniel Kahl, der damit in diesem Spiel sein fünftes und sechstes Tor erzielen konnte. Den Schlusspunkt setzten aber wiederum die Gäste aus Finowfurt und verkürzten damit auf das Endergebnis von 24:20.

Im nächsten Spiel am 26. März um 14 Uhr in Schwedt hofft Trainer Sören Tünge wieder auch wieder auf eine volle Mannschaftsstärke der Bernauer Bären.

Bernau: Ziesemann, Jost, Rauschning (5), Görst (1), Riehm, Müller (4), Kahl (6), Goetzke (2), Blasek (3), Brendel, Tünge (2), Hoffmann, Klotz (1)