Französisch, Russisch, Spanisch

Rüdersdorf (MOZ) Im Kulturhaus wird es am 22. März wieder international. Dort findet der jährliche Fremdsprachenwettbewerb Polyglotta des Heinitz-Gymnasiums statt. Die Schülerinnen und Schüler führen hier Stücke in ihren zweiten Fremdsprachen Französisch, Spanisch oder Russisch auf, auf die sie sich lange vorbereitet haben. Bereits seit 20 Jahren gibt es diesen Wettbewerb. In der Abendveranstaltung bekommen die Besucher die besten Beiträge, welche am Vormittag von einer Jury ermittelt wurden, zu sehen. Die 10. Klassen bereiten ein tolles Buffet mit den typischen Spezialitäten der drei Länder vor.