Spaß-Offensive für Potsdamer Platz

"Das erste Achtungszeichen werden wir aber schon am 30. März setzen, wenn die Stadt Eberswalde eben dort den Weltspieletag feiert", sagt Barbara Bunge, die im Rathaus als Referentin für soziale Angelegenheiten in der Verantwortung steht. Jeder im Brandenburgischen Viertel aktive Verein, jede dort tätige Institution und auch jede dort agierende Firma sei eingeladen, der Reihe mit eigenen Ideen zum Erfolg zu verhelfen. Gleiches gelte auch für alle Bewohner, die sich nicht damit abfinden wollen, dass ihr Quartier immer nur als sozialer Brennpunkt abgestempelt werde, betont Barbara Bunge.

Als Partner der Aktion konnten unter anderem bereits das Eltern-Kind-Zentrum im Brandenburgischen Viertel, die Bildungseinrichtung Buckow, der Club am Wald gewonnen werden.

Für den Auftakt am 8. Juni ist ein Sportnachmittag vorgesehen, der um 15 Uhr beginnt. Bis gegen 18 Uhr gibt es dann Wettspiele, zum Beispiel im Torlaufen oder Sackhüpfen, Cheerleader-Auftritte und Yoga-Vorführungen, bei denen das Mitmachen ausdrücklich erlaubt ist.

An jedem Donnerstagnachmittag folgen weitere Angebote, die dazu einladen sollen, die eigenen vier Wände zu verlassen und gemeinsam Spaß zu haben. So ist für den 3. August ein interkulturelles Musikfest vorgesehen, am 17. August wird zu Wasserspielen eingeladen und am 31. August erklingen Oldies, Schlager und aktuelle Chartsstürmer, die den Potdamer Platz in eine Tanzfläche verwandeln.

Die Sommerferien werden keineswegs ausgespart. "Im Viertel bleiben die meisten Ferienkinder zu Hause und sind für alle Veranstaltungen dankbar, die ihnen die Langeweile vertreiben", sagt Jenny Wörpel vom Eltern-Kind-Zentrum, das für Bedürftige auch wieder einen Sommerurlaub an der Ostsee organisiert.

Das gemeinsame Ziel aller Akteure ist es, den Potsdamer Platz als Platz für alle zu entwickeln.

Ideen für den Aktionskalender bitte an Telefon 03334 64501