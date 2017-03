Hohensaaten bald an Datenautobahn

artikel-ansicht/dg/0/

Hohenwutzen (MOZ) Hohensaaten werde kommendes Jahr ans Breitbandnetz angeschlossen, ein Jahr später folge Hohenwutzen. Das hat der Bad Freienwalder Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) kürzlich beim ersten Unternehmertreff in Hohenwutzen angekündigt. Er berief sich dabei auf Vertreter der Telekom, mit denen er kürzlich beraten habe. Noch in diesem Jahr werde das Netz in Hohensaaten mit allen Verzweigungen ausgebaut, danach folge Hohenwutzen. Pro Ortsteil wolle die Telekom sechs Kabelverzweigungen verlegen.