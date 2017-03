Begegnungs-Gaststätte mit Wochen(end)karte

artikel-ansicht/dg/0/

Anderthalb Jahre lang war das gemütliche Café im Erdgeschoss nur zu Veranstaltungen offen, wenn Mitglieder des Ökospeichervereins kochten und kellnerten. Dabei sollten Anne Sophie und Tobias schon Anfang vorigen Jahres übernehmen. Aber kurz nachdem die beiden Berliner mit dem Ökospeicherverein überein gekommen waren, stellte sich heraus, dass sie Eltern werden würden. "Wir waren uns unsicher, ob wir Kind und Café schaffen und haben zunächst einen Rückzieher gemacht", erklärt Tobias Philipp.

Heute ist Klein-Martha knapp sieben Monate alt - und lebt mit ihren Eltern in Wulkow. Mitglieder des Ökospeichervereins haben das alte Häuschen an der Wulkower Dorfstraße 11 für die junge Familie hergerichtet.

Tobias, der Restaurant-Fachmann, der in Restaurants und Bars in halb Europa gearbeitet hat und Gärtnerin Anne Sophie, die Hobby-Köchin und -Bäckerin, wollen im Speichercafé einiges anders machen als bisher. Es soll "mehr Begegnungs- als Gaststätte sein", sagen die neuen Wirtsleute. Unter dem Motto "Zu Gast bei Freunden" werde gemeinsames Essen zelebriert, so Tobias Philipp. Auch Kochabende sind geplant. Wobei es Gerichte "fernab von Schnitzel und Co" geben soll, kündigt der Speichercafé-Wirt an. Anne Sophie, die Vegetarierin, ist für diese "Schiene" zuständig, er selbst für Fisch- und Fleisch-Gerichte. Anstelle der üblichen Speisekarte wird es eine Wochenkarte mit wechselnden Angeboten - auch für Radwanderer und Spaziergänger - geben.

Bei einem allerdings bleibt es: Verarbeitet werden vorwiegend Bioprodukte aus dem Dorf und der Region. Und zu größeren Veranstaltungen im Ökospeicher packen viele Freunde mit an - auch befreundete Köche aus Berlin.

Geöffnet ist vorerst donnerstags bis sonntags, jeweils 12 bis 21 Uhr, Kontakt: 015774490569