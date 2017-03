Kritik am neuen Parkkonzept

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Parkraumbewirtschaftungskonzept, das die Stadtverwaltung nach zweijähriger Vorbereitung nun ab April im Zentrum und den angrenzenden Gebieten umsetzen will, stößt bei den Frankfurtern, die sich am Mittwoch am MOZ-Lesertelefon meldeten, auf wenig Gegenliebe.

Wie damit der Einzelhandel belebt werden solle, sei ihm schleierhaft, erklärt Hartmut Dobberstein (72), der vor 50 Jahren die gleichnamige Instrumentenwerkstatt in der Fischerstraße gründete. "Unsere Kunden fahren nicht 300 Kilometer durch Deutschland, um sich in Frankfurt abzocken zu lassen", sagt er. Sein Vorschlag: Bestehenden Parkraum effektiver nutzen. "Die Walter-Korsing-Straße ist breit genug, statt der Längs- könnte man dort Schrägparkplätze einrichten."

MOZ-Leser Manfred Seidel sagt, er sehe nicht, wie die geplanten Neuerungen ihm bei seinem täglichen Kampf um einen Parkplatz in der Nähe seiner Wohnung helfen sollen. "1958 bin ich in die Karl-Marx-Straße gezogen und wollte in der Innenstadt alt werden. Inzwischen bereue ich das", schimpft der 80-Jährige, der sein Auto vor allem braucht, um seine Frau zum Arzt zu fahren. Was nützte ihm der Anwohnerparkausweis, wenn alle Parkplätze besetzt seien. Vor allem seit Beginn der Bauarbeiten in der Wollenweberstraße hätte sich die Situation im Quartier noch verschärft. Gebraucht würden Stellflächen im Zentrum, beispielsweise an der Slubicer Straße - davon würden auch Touristen profitieren.

Helmut Klose ärgert sich vor allem darüber, dass das Parken in der Paul-Feldner-Straße, wo man derzeit mit Parkscheibe zwei Stunden kostenlos stehen darf, künftig gebührenpflichtig sein soll. "Das betrifft doch vor allem die Leute, die einen Termin beim Jobcenter oder bei der Arbeitsagentur haben", findet der 52-Jährige und fügt hinzu: "Das ist Geldmacherei auf Kosten von Hartz-IV-Empfänger. Hat die Stadt das nötig?"

"Die Verwaltung denkt nur ans Geld, aber auf diese Weise lockt man keine Gäste in die Stadt", kritisiert Horst Ullrich die Pläne der Verwaltung. "In anderen kleien Städten kann man auch zwei Stunden kostenlos mit Parkscheibe stehen."

Petra und Karl-Heinz Radtke haben erst vor wenigen Monaten einen Bewohnerparkausweis beantragt und nutzen ihn seitdem, um in der Bischofstraße zu parken. Dort wird das Parken bald gebührenpflichtig. "Was passiert dann mit unserem Parkausweis", will das Ehepaar wissen. Sie machen sich allerdings keine Sorgen, künftig keinen Parkplatz in der Nachbarschaft zu finden - nur wird der eben nicht mehr vor der Haustür sein.

"Das Konzept ist nicht durchdacht", lautet die Meinung von Rainer Gränzer. Dass man mit Parkscheinautomaten Geld erwirtschaften könne, sei nachvollziehbar. "Die Einnahmesituation der Stadt wird sich dadurch vielleicht verbessern, aber die Parksituation im Zentrum bleibt prekär."

Und wie ist Ihre Meinung zum Parkraumbewirtschaftungskonzept? Schreiben Sie uns: frankfurt-red@moz.de.