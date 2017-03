Gezielt entspannt mit Taiji-Qigong

artikel-ansicht/dg/0/

Es ist dunkel und nass, als sich die Teilnehmer des Taiji-Qigong-Kurses an jenem Donnerstagabend im Saalflachbau neben der Kneipp-Kita treffen. Seit 2016 gibt es den Kurs im Bildungs- und Kursprogramm des Kneipp- und Heimatvereins Märkische Schweiz. Wie die Teilnehmerinnen freimütig erzählen, könnten diesmal wohl wegen der Witterung nicht alle gekommen sein. Immerhin ein Dutzend von ihnen wechselt das Schuhwerk und nutzt die Zeit vor Beginn für ein kurzes Gespräch.

"Lässt die Witterung es zu, dann veranstalten wir den Kurs im Schlosspark. Direkt dort, wo früher das Schloss stand", kündigt Kursleiter Thomas Hoyer an. Der Physiotherapeut war 15 Jahre in der Reha-Klinik angestellt und arbeitet heute als Dozent für die Sozialwirtschaftliche Fortbildungs GmbH (SOWI) in Strausberg.

Die Aufgabe als Kursleiter in Buckow war ihm vom Verein angetragen worden. Gern habe er es übernommen, den anfangs gerade einmal sieben Teilnehmern die 18 Übungen des Taiji-Qigong nahe zu bringen. Er selbst hatte sich diese in einer Weiterbildung angeeignet.

Die Übungen stammen aus dem Taijiquan (auch Schattenboxen genannt) und einigen typischen Quigong-Methoden (chinesische Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsformen). Bei den relativ leicht zu lernenden Bewegungen konzentriert sich das Denken auf den jeweiligen Übungsablauf. Dabei entspannt der Körper. Mit der verstärkten Aufnahme von frischer Luft würden überdies Stoffwechsel und körperliche Verfassung gestärkt. So hätten die Übungen gute Heilwirkung gegen verschiedene Krankheiten.

Thomas Hoyer sieht sie allerdings eher praktisch als esoterisch. "Sie sind eine Art Haltungsschule, dienen dem inneren Ausgleich und ergeben so eine gute Entspannungstherapie", sagt er. Da es keinen Leistungsanspruch gibt, ist der Kurs außerdem für alle offen. Es geht darum, achtsam mit seinem Körper umzugehen.

Evelyn Schöppe, die erst kurz dabei ist, sagt: "Ich war beeindruckt von der Synchronität. Es ist wie eine Choreografie, ein Gemeinschaftserlebnis." Außerdem findet sie, dass die Gruppe Neuankömmlinge angenehm freundlich empfängt und dass "Thomas Hoyer das so toll macht". Auch Helga Bachert, zugleich Ansprechpartnerin für den Kurs, zeigt sich noch immer überrascht von der großen Resonanz. Für die inzwischen rund 20 Teilnehmer am Taiji-Qigong wurde daher die Bildung einer zweiten Gruppe beschlossen.

Helga Bachert ist es auch, die mit dem Vereinsvorstand dieses Angebot 2016 initiiert hat. "Bei unserem Nordic-Walking-Kurs mit Marion Kossakowski an den Wochenenden oder den an zwei Orten und drei Wochentagen stattfindenden Wassergymnastik-Stunden wollten wir nicht stehen bleiben", sagt sie. Der Bedarf gibt ihnen Recht und macht neugierig auf mehr.

Interessenten melden sich donnerstags, 18.30 Uhr, Berliner Straße 40 (Teilnahmegebühr 5 Euro), oder beim Verein.