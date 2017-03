In Sichtweite der Pyramiden

artikel-ansicht/dg/0/

Ein Schulaufenthalt im Ausland ist Abenteuer und Herausforderung zugleich: Die Heimat und auch die vertraute Schule sind für lange Zeit in fast unerreichbarer Ferne. Es gilt, sich selbst zu behaupten, den eigenen Weg in der Fremde zu finden. Das geht schon mit der (Gast-)Familie auf Zeit los. Viele junge Menschen zieht es dann nach Übersee. Amerika oder auch Australien sind beliebte Ziele. Nur wenige wagen ein Austauschjahr im Orient.

"Für ein Jahr ins Ausland! Dieser Traum wurde für mich am 9. September Wirklichkeit, als ich in das Flugzeug in Richtung Kairo stieg und meine Familie, meine Freunde und meine Schule hinter mir ließ. Seitdem sind nun schon sechs Monate vergangen und ich muss sagen: Ich bereue meine Entscheidung keinen einzigen Tag!

Ich wohne in einer Gastfamilie in Gizeh, nur ungefähr vier Kilometer von den weltbekannten Cheops-Pyramiden entfernt. Ich habe zwei ältere Gastbrüder und eine jüngere Gastschwester. Jeden Morgen fahre ich mit dem Schulbus zu meiner Schule, was für mich jedes Mal ein Highlight ist, da ich die Pyramiden von der Region, in der ich lebe, sehen kann. Meine Schule heißt "Misr Language School". Natürlich gibt es Besonderheiten: Um 7.45 Uhr wird die Nationalhymne in Reihen stehend gesungen, und dann beginnt der Unterricht.

Ich habe jeden Tag die gleichen Fächer, unter anderem Business und Environmental Science - dabei dreht es sich um Ökologie, Umweltschutz, Geowissenschaft und einiges mehr -, und ich werde auf Englisch unterrichtet. Um 15 Uhr nachmittags ist der Schultag beendet. Im Unterschied zu Deutschland beginnt die Schulwoche hier am Sonntag und endet am Donnerstag. Ich habe ebenfalls Schulkleidung an meiner Schule - welche die Lehrer aber nicht tragen müssen.

An den Wochenenden unternehmen meine Gastfamilie und ich immer kleine Trips zu Orten oder Sehenswürdigkeiten in Kairo und Umgebung. Meine absoluten Highlights sind jedes Mal die Städte, die ich besucht habe. Bisher war ich in Luxor, in Assuan und in Alexandria.

Der Tagesablauf der Ägypter ist im Vergleich zu den Europäern ganz anders. Am Wochenende geht man um 5 Uhr morgens (!) ins Bett und steht erst um 14 oder 15 Uhr am Nachmittag auf, wenn es Frühstück gibt. Das Mittagessen gibt es dann um 20 Uhr abends; das Abendbrot fällt aus. Die meisten Ägypter halten beim Essen auch nicht viel von Messer und Gabel, da sie lieber ihre Hände zum Essen von Fleisch benutzen und den Löffel durch Brot ersetzen.

Ich habe bisher so tolle Dinge erlebt und selbst gemacht, dass ich jetzt schon sentimental werde, wenn ich daran denke, dass dieser Traum in knapp vier Monaten schon wieder vorbei ist.

Wenn ich hier in Ägypten aufstehe, habe ich immer das Gefühl, dass ich (ein wenig wie) im Himmel bin: Ich habe tolle Freunde, eine zweite Familie und vor allem eine zweite Heimat gefunden."