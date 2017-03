Branchenmix und Musikvielfalt

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Die Angermünder Wirtschafts- und Kulturtage (WIKU) stehen vor der Tür. Am 22. und 23. April öffnen sie zum 15. Mal ein Schaufenster zu Wirtschaft, Handel, Dienstleistungen und zur Kultur der Region. An den beiden Tagen verwandelt sich die alte Klosterkirche und der Platz davor in eine bunte Messe mit Volksfestcharakter. Hier präsentieren sich Unternehmen der Region mit ihren Produkten, Leistungen, Job- und Ausbildungsangeboten. Bis jetzt haben sich über 30 Aussteller angemeldet, von der Arbeitsagentur über die Bundeswehr, die Firmen Hilzinger Fenster- und Türenbau, Heim und Haus, Syringa, Mütra, Insektenschutz Jaschke, Stadtwerke Angermünde, das Krankenhaus Angermünde bis zur Oberförsterei Milmersdorf oder die Klangwelt Uckermark, die Klangschalen und Klangmeditation zum Kennenlernen anbietet. Auch die Märkische Oderzeitung ist mit einem Stand dabei. Die Traditionsbäckerei Reichau bietet frischgebackenes Brot. Bei Hemme-Milch kann man frische Milchshakes kosten. Und bei UM Fleisch & Wild regionale Spezialitäten aus der Räucherkammer und vom Grill ausprobieren. Und weil die WIKU auch die Kultur im Namen trägt, umrahmt ein buntes, vielfältiges Unterhaltungsprogramm mit Tombola, Livemusik, Modenschau und Tanz die Ausstellungstage. Mit dabei sind Schlagerstar Christin Stark und das Roland-Kayser-Double Anthony, das Gesangsduo Kerstin Lehmann & Gregor Schilling, Sänger Marc Philipp Bismar, das Gesangsduo Anna Beata Lastkowska und Sohn, die Tanzgruppe Phönix aus Schwedt, die Tanzshow des SV Top fit Prenzlau, die Tangotänzer Silvia Mahlke und Christian Rapp, Bauchtänzerin Julia Bauer, das Bläserquartett Da Capo aus Neubrandenburg, die Countrytänzer aus Oderberg, Victorian Stoice mit seinem Saxophon, Eugen Krause und seine Geige, die Spielleute des Neuenhagener Carnevalsclub und andere. Am Samstagabend legen die Beatpiloten Tanzmusik auf.