Kombination mit Extrakosten

(MOZ) Kaum ein Thema erhitzt in der Gemeinde Schorfheide derzeit so sehr die Gemüter wie die Klandorfer Dorfstraße. 2019 soll sie saniert werden. Oder lassen sich die Bewohner des Ortes doch nur auf eine Reparatur ein? Marco Marschall sprach mit Klandorfs Ortsvorsteher Olaf Pieper.

Herr Pieper, welche Straßenvariante favorisieren Sie für Klandorf?

Olaf Pieper: Meine Lieblingsvariante wäre das sogenannte Himmelpfortmodell. Das heißt, die Straße in ihrer jetzigen Breite mit Asphalt zu überziehen und an den Seitenrändern links und rechts mit Natursteinpflaster zu ergänzen. Mit dem Natursteinpflaster würde man auch dem Dorfbild gerecht werden.

Und welche der Varianten, die derzeit im Rennen sind, wäre das?

Die Variante vier. Der sogenannte Hocheinbau. Aber eine Untervariante davon, die aufgrund der Natursteinpflasterung leider auch etwas teurer wäre als der bisher vorgestellte reine Hocheinbau mit Asphalt.

Das heißt, es könnte noch teurer werden als die für diese Variante bisher benannten 467000Euro. Meinen Sie, die Klandorfer gehen da mit?

Ich würde mir wünschen, dass sie da mitgehen. Ich kenne viele, die eine neue Straße wollen und kann mir nicht vorstellen, dass der Frieden im Dorf dauerhaft gestört würde, wenn es diese Variante wird.

Wer entscheidet denn darüber?

Die Gemeindevertreter entscheiden, ob nur repariert wird oder ein Ausbau stattfindet. Über die Ausbauvariante, von denen drei zur Wahl stehen, entscheiden dann die Anlieger. In einem Rundbrief können sie eine der Optionen ankreuzen. Das ist schon ein großes Entgegenkommen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Anlieger bei einer Haupterschließungsstraße gefragt werden.

Mit der Mehrheit der Fraktion Bündnis Schorfheide/SPD im Gemeinderat dürfte es ja letztlich auf den Ausbau, nicht auf die Reparatur hinauslaufen. Das Thema Fraktionszwang wurde im Bauausschuss angesprochen. Wie sehen Sie das?

Das würde ich nicht unterschreiben. Die Entscheidung ist offen. Es ist nicht so, dass in der Fraktion zu allem Ja und Amen gesagt wird. Auch in den Fraktionssitzungen diskutieren wir die Dinge aus.

Was spricht aus Ihrer Sicht für den Hocheinbau, wie Sie ihn sich wünschen?

Das ist die Verantwortung fürs Dorf. Ich möchte den Leuten nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Ich bin auch Anlieger und würde es gern für andere Dinge ausgeben. Aber wenn wir nur reparieren, sind die Schäden in zehn Jahren wieder da. In spätestens 20 Jahren müssen wir dann wieder über das Thema reden. Da wird der Ausbau dann wahrscheinlich doppelt so teuer. Wir brauchen einfach eine angemessene Straße, auf der sich alle Verkehrsteilnehmer begegnen können.

Und das historische Dorfbild?

Natürlich würde ein reines Asphaltband komisch aussehen. Mit dem Natursteinpflaster links und rechts ist das aber schon eine gute Sache. Außerdem darf man, was das Dorfbild angeht, nicht allein die Straße betrachten. Viele haben in Klandorf auch eher untypische Häuser gebaut. Zum Beispiel reine Holzhäuser. Das finde ich persönlich auch sehr schön. Alles verändert sich. Und es muss eben auch mal etwas erneuert werden. Ich würde mir daher wünschen, dass einige überlegen, ob eine vernünftig gemachte Straße dem Dorf nicht zuträglich wäre.

2019 soll etwas an der Straße passieren. Wird das was oder braucht es eine längere Diskussion?

Der Ausbau oder die Reparatur werden kommen. Eigentlich sollte es ja schon 2016 soweit sein. Da haben wir uns dann doch zunächst auf ein Gutachten verständigt und sind auch schlauer geworden. Wir wissen jetzt, dass der Unterbau eine neue Straße trägt und nicht erneuert werden muss.

Zur Schorfheider Gemeindevertretersitzung am Dienstag 19 Uhr, in der Aula der Schule Finowfurt an der Spechthausener Straße 1 - 3 sollen das Gutachten sowie die Ausbau- und Reparaturvarianten der Klandorfer Dorfstraße noch einmal vorgestellt werden.