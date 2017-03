Ein herumirrendes Schaf

artikel-ansicht/dg/0/

Diese Erfahrung machte jedenfalls Günther Jesse aus Hirschfelde. Am Gewerbegebiet Seefeld entdeckte er kürzlich ein Schaf, das dort anscheinend frei herumlief und zu keiner Herde gehörte. Den Eigentümer konnte Jesse nicht ermitteln. Dazu hätte er die Ohrmarke lesen müssen, doch das Tier ließ den Hirschfelder nicht an sich heran. "Zum Glück war noch kein Unfall passiert", sagt der Imker. Es könne aber durchaus sein, dass das Schaf aufgeschreckt werde und dann auf die Bundesstraße 158 laufe. "Dann ist eine Katastrophe möglich", glaubt Jesse.

Der Hirschfelder handelte also und informierte die Polizei. Zunächst hieß es, dass man sich kümmern werde. Bei der Rückfahrt aus Berlin war das Schaf aber immer noch da. Ein erneutes Telefonat folgte. Das Schaf halte sich schon seit Wochen dort auf und außerdem sei das Ordnungsamt zuständig, war nun die Auskunft. Jesse griff erneut zum Hörer und telefonierte mit dem Lagezentrum in Potsdam. Man könne nichts machen, lautete schließlich die Antwort aus der brandenburgischen Landeshauptstadt.

Wenige Tage später schaltete Jesse auch die Kreisverwaltung Barnim ein. Er schilderte den Sachverhalt und bot seine Hilfe beim Einfangen des Tieres an. Er brauche lediglich drei bis vier Helfer, die ihn unterstützten. Doch der Amtstierarzt winkte ab. Er sei nicht zuständig. Im übrigen handele es sich um ein "Fundtier". Jesse wurde an das Ordnungsamt der Stadt Werneuchen verwiesen. Auch weitere Bemühungen beim Tierschutzverein und bei der Tierrettung Potsdam sowie bei Schäfern führten nicht zum erhofften Erfolg.

Uwe Vaupel, Sachgebietsleiter Ordnungswesen im Rathaus von Werneuchen, spricht gegenüber der Märkischen Oderzeitung von einem durchaus "ernsthaften Thema". Doch der Kommune seien weitgehend die Hände gebunden. "Wir sind zuständig, wenn eine konkrete Gefahr durch das Tier besteht", erklärt Vaupel. Dies sei der Fall, wenn sich das Schaf beispielsweise nur einige Meter von der Straße entfernt aufhalte. Dann sei es möglich, dass es auf die Fahrbahn laufe und einen Verkehrsunfall verursache. "Im konkreten Fall befand sich das Schaf aber auf dem Feld", so Vaupel. Man spreche dann von einer "abstrakten Gefahr", eine Handlungspflicht für die Kommune sei dann nicht gegeben. "Das Schaf verhält sich wie ein Wildtier", so der Sachgebietsleiter. Entsprechende Fangversuche seien dann meistens sinnlos. "In letzter Konsequenz muss so ein Tier erschossen werden", sagt der Rathausmitarbeiter. Aber dann müsse auch wieder ein "konkrete Gefahr" bestehen.

Das Tier hat inzwischen übrigens das Weite gesucht.