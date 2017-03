Coole Kiste erfindet sich neu

artikel-ansicht/dg/0/

"Es ist unser Konzept, dass wir keine Hortgruppen im klassischen Sinn haben, sondern sozusagen Themenräume", sagt Katrin Fürstenberg, Leiterin der Einrichtung in Trägerschaft der Kinderwelt gGmbH. Da sich die Interessen der Kinder ändern, wird eben des Öfteren umgebaut. So gab es bis vor kurzem noch einen Theaterraum. Das Interesse am Laienspiel ist zuletzt jedoch stark zurück gegangen. Deswegen wurde kurzerhand aus diesem Raum eine Holzwerkstatt.

Kurzerhand ist freilich etwas übertrieben. Denn der Umbau war schon recht erheblich. Dank fleißiger Haushandwerker und der mithelfenden Erzieher und Kinder wurde aber auch das geschafft. Gerade eben ist der neue Bewegungsraum fertig geworden. Abgepolsterte Wände und ein weicher Boden laden die Kinder zum Toben ein. "Gerade im Winter ist der Raum sehr beliebt", weiß Katrin Fürstenberg.

In einem anderen Raum gibt es nur übergroße Legosteine, in einem Brettspiele und in einem weiteren Videokonsolen. "Etwa 160 Kinder kommen regelmäßig zu uns", berichtet die Hortleiterin. "Jeder geht dann dorthin, wo es ihm am meisten Spaß macht".Natürlich werden die Erstklässler am Anfang noch an die Hand genommen. Schon nach kurzer Zeit haben sie sich aber an das freie System gewöhnt. Nur die Hausaufgaben werden noch zusammen gemacht.

In der Regel ist die vierte Klasse für die Kinder das letzte Hortjahr. Das Konzept des Horts "Coole Kiste" soll helfen, die Kinder auf die Zeit ohne Erzieher vorzubereiten. "Wir wollen, dass sie selbstständig werden", so Katrin Fürstenberg. Die Kinder werden aber mit in die Gestaltung der neuen Räume einbezogen. So malen sie etwa Bilder oder gestalten andere Dekorationen.

Auch eine neue Cafeteria ist gerade entstanden, weil der Hort jetzt ein Vesperangebot hat. In einer Arbeitsgemeinschaft können die Kinder am Nachmittag selbst kochen. "Wir machen das im Moment kontinental aufgeteilt. Einige Rezepte wurden von den Eltern zu Hause auch schon nachgekocht", berichtet Katrin Fürstenberg. Kinder die eigentlich in fernen Ländern zu Hause waren, können freilich auch ihre Rezepte mitbringen. Bis jetzt hat das aber noch nicht geklappt. "Wir waren kulinarisch in der Antarktis und in Südamerika, von da haben wir keine Kinder hier", meint sie lachend.

Aktuell wird noch ein Bällebad gebaut und für den Sommer ist ein neues Klettergerüst geplant. Stillstand gibt es nicht in der Coolen Kiste. Ohne Hilfe der Eltern bei Arbeitseinsätzen und durch Geldspenden würde das allerdings auch nicht klappen, freut sich Katrin Fürstenberg.