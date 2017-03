Vortrag zum Wirken der Stasi in Strausberg

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Wie hat die DDR-Staatssicherheit in Strausberg gewirkt? Mit welchen Mitteln überwachte sie die Bevölkerung und auf welche Art und Weise wurden Menschenrechte unterdrückt? Auf diese und andere Fragen will Rüdiger Sielaff, Leiter der Außenstelle Frankfurt (Oder) der Stasi-Unterlagenbehörde, am 28. März in einem Vortrag Antwort geben. Die Veranstaltung unter dem Titel "Beobachten. Verfolgen. Zersetzen. Das Wirken der Stasi in Strausberg" beginnt um 17 Uhr im Gebäude der Stadtverwaltung, Hegermühlenstraße 58.