Stadt siegt vor Oberverwaltungsgericht

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (us) Für das Grundstück an der Ecke Eisenbahnstraße/Gartenstraße in Fürstenwalde bahnt sich eine neue Lösung an. Wie Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst am Dienstagabend berichtete, habe die Stadt am 9. März vor dem Oberverwaltungsgericht gewonnen. Der Kläger, Norbert Schmidt, dessen Hausverwaltung das Areal 2011 erworben hatte, zog demnach die Klage in der Berufungsverhandlung zurück. Die Stadt kauft damit das Grundstück zurück. "Wir werden jetzt an den Veränderungen arbeiten", erklärte Hengst.