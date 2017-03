Frische Farbe im Kleiderschrank

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Frühlingsgefühle drücken sich auch in der Wahl der Kleidung aus. Einzelhändler aus Bad Freienwalde und Eberswalde wollen vor allem Frauen auf die Sprünge helfen, die ihrem Kleiderschrank angesichts steigender Temperaturen eine Frischzellenkur verschaffen wollen.

Sie laden am 1. April um 14.30 Uhr zum "Bad Freienwalder Modefrühling" in die Konzerthalle ein. Die Veranstaltung geht schon im sechsten Jahr in Folge über die Bühne.

"Nach dem für uns plötzlichen Wegfall von Erika Drenske, die eine große Lücke gerissen hat, konnten wir Ingrid Stoye aus Eberswalde gewinnen", sagte Augenoptiker, Ralf Dahlke, Motor und Moderator der Veranstaltung. Ingrid Stoye betreibt das Damenoberbekleidungsgeschäft "Mode-Express Nr. 1" im Volksbank-Gebäude an der Friedrich-Ebert-Straße in Eberswalde und führt auch Accessoires wie Gürtel und Tücher. Sie präsentiert mit ihren Models die neuste Frühjahrs- und Sommerkollektion. Erika Drenske hatte Ende 2016 aus gesundheitlichen Gründen ihre Boutique in Bad Freienwalde aufgegeben. Erstmals dabei ist Friseurmeister Uwe Steinicke aus Bad Freienwalde, der aktuelle Frisurentrends vorstellt.

Uhren und Schmuck Kannewurf stattet die Models mit der neuesten Kollektion Schmuck und Uhren aus. Überdies tragen sie Strumpfhosen des Sanitätshauses Medifit in Bad Freienwalde. "Wir bieten an einem Stand aktuelle Sonnenbrillen und schicke Brillengestelle an", sagte Ralf Dahlke. Im Preis inbegriffen sind ein Begrüßungsgetränk, Kaffee und Kuchen aus dem Gabower Feldbackofen.

Karten gibt es bei Augenoptik Dahlke, Königstraße 13 in Bad Freienwalde