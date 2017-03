Zwölf Antworten auf das Alter

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) "Wie fühlt sich das Alter an? - Zwölf Antworten" lautet der Titel einer Ausstellung, die am Freitag, um 11 Uhr, im Raum der Stille des Evangelischen Krankenhauses Woltersdorf, Schleusenstraße 50, eröffnet wird. Die Eingangsfrage wird am Beispiel von zwölf Menschen beleuchtet, die auf Fotos und mit Textpassagen vorgestellt werden. Die Fotografin und Historikerin Marion Schütt, von der die Porträts stammen, führt die Besucher in das biografische Projekt ein. Zusammen mit den Journalistinnen Susanne Wolkenhauer und Rita Preuß hat sie die vorgestellten Menschen, die alle in Altenheimen leben, im Auftrag der Sozialstiftung Köpenick interviewt. In der Ausstellung kommen sie zu Wort, schildern, was es heißt, alt zu werden und auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Und sie erzählen, wie ihr Leben tatsächlich aussieht. Ziel des Projektes war es, acht Frauen und vier Männer im Alter von 63 bis 102 Jahren zu befragen.